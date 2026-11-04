El aumento de las temperaturas y las precipitaciones podría favorecer la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue y el zika.

Los efectos del fenómeno de El Niño no se limitan a las alteraciones climáticas y sus consecuencias económicas.

El aumento de las temperaturas y la humedad también puede tener repercusiones en la salud pública, especialmente por las condiciones que favorecen la propagación de enfermedades infecciosas. Entre los principales riesgos se encuentra la proliferación de mosquitos del género Aedes, responsables de transmitir patologías como el Dengue y el Zika.

Dengue y zika: cómo el fenómeno de El Niño favorecería la propagación de enfermedades

En ese contexto, el fenómeno de El Niño, que también ha comenzado a ser denominado “Súper Niño”, podría provocar cambios en las temperaturas y los patrones de precipitaciones, además de incrementar la posibilidad de eventos meteorológicos extremos. Así lo ha advertido la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que ha puesto el foco en las consecuencias que estos cambios pueden tener para las comunidades.

Al respecto, Carlos Pérez, infectólogo y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, explicó los riesgos asociados a enfermedades como el dengue, el zika y el chikunguña, cuya transmisión puede verse favorecida por condiciones ambientales específicas.

El especialista también aborda otras amenazas sanitarias relacionadas con las inundaciones, un escenario que puede aumentar la exposición de la población a distintos agentes infecciosos.

Las altas temperaturas, sumadas a la acumulación de agua producto de las precipitaciones, pueden generar ambientes propicios para la reproducción de mosquitos. En particular, el género Aedes encuentra condiciones favorables cuando existen recipientes o espacios con agua estancada, lo que puede facilitar su ciclo reproductivo y aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades.

Por ello, la prevención y la eliminación de posibles criaderos adquieren especial relevancia ante escenarios climáticos más extremos.

Asimismo, las inundaciones pueden provocar problemas sanitarios adicionales, debido a la contaminación del agua y al deterioro de las condiciones de higiene.

En ese sentido, la identificación temprana de los riesgos y la adopción de medidas preventivas resultan fundamentales para reducir el impacto de estos fenómenos en la salud de la población, especialmente en sectores expuestos a lluvias intensas y anegamientos.