El delito por el que fue detenido Francisco Huaiquipán y los detalles de su captura

Para hoy está programado su traslado a Santiago, donde pasará a control de detención y luego será formalizado por el Ministerio Público.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en la comuna de Los Vilos, en la Región de Coquimbo, al exfutbolista Francisco Huaiquipán, de acuerdo con el reporte policial.

Sobre el exdeportista, de 47 años, pesaba una orden de detención emanada del 12° Juzgado de Garantía de Santiago, y al momento de su captura se encontraba en calidad de prófugo.

Para este jueves 5 de noviembre está programado el traslado de Francisco Huaiquipán a Santiago, donde pasará a control de detención y posteriormente lo formalizará el Ministerio Público.

El delito por el que detuvieron a Francisco Huaiquipán

Según el informe de la policía civil, la detención de Francisco Huaiquipán se produjo “en virtud a una orden de detención por el delito de violación de mayor de 14 años“.

El caso lo investiga la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur.

No es la primera vez que el exfutbolista enfrenta a la justicia, ya que en septiembre de 2021 se lo detuvo tras sorprenderlo cuando intentó ingresar 38 teléfonos celulares y sustancias ilícitas, como cannabis sativa, cocaína y ketamina, al penal de Colina 1 a bordo de un camión con materiales de construcción.

Luego de que Huaiquipán aceptó los cargos en un procedimiento abreviado, el tribunal lo condenó a tres años de libertad vigilada, aunque la Fiscalía pedía una pena de 10 años y un día de cárcel.