“No se basaba en hechos verdaderos”: embajador de China en Chile recordó informe de Bachelet sobre violaciones a los DD.HH.

El diplomático aseveró que el documento “se debió a una presión injusta de algunas fuerzas occidentales”.

EMBAJADA DE CHINA.

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, reafirmó este miércoles su visión de que el informe de la expresidenta Michelle Bachelet sobre violaciones a los derechos humanos en el país asiático “se debió a una presión injusta de algunas fuerzas occidentales“.

“Creo que la verdad sobre el terreno es que China es un país regido por el Estado de Derecho“, manifestó el diplomático en la entrevista que le concedió a CNN Chile.

En la oportunidad, el embajador chino recalcó que en su país “respetamos y protegemos los intereses legítimos de todos los grupos de minorías étnicas“.

Embajador de China cuestionó el informe de Bachelet

Consultado respecto de la posición de su país frente a la ya retirada candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, Niu Qingbao sostuvo que “todas las personas son libres de decidir si postulan a un cargo público. No creo que China esté en posición de respaldar a uno u otro”.

Pese a ello, el embajador recalcó que “valoramos las muy buenas relaciones que tuvieron los dos países cuando la señora Bachelet fue presidenta en dos ocasiones“.

En cuanto al informe que suscribió Michelle Bachelet en agosto de 2022 sobre las violaciones a los derechos humanos en China contra la minoría uigur, desde su rol como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el diplomático manifestó que “leí su informe, también di a conocer mi opinión, y sigo pensando que ese informe se debió a una presión injusta de algunas fuerzas occidentales“.

En esa línea, aseveró que “algunas de las acusaciones de algunas organizaciones occidentales no se basaban en hechos, sino en mentiras, puras mentiras“.

A la vez, recalcó que la misma Bachelet “publicó una declaración antes de ese informe que estaba más cerca de la verdad“.

Respecto de la posibilidad de que dicho informe hubiera provocado que China no apoyara la candidatura de Bachelet a la ONU, el embajador planteó que “no estoy en posición de comentar las candidaturas a secretario general de las Naciones Unidas. Pero sí creo que algunas de las afirmaciones de ese informe no se basaban en hechos verdaderos y que eran así por una presión injusta y externa“, enfatizó.