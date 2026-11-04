Candidato a CPC y rebajas de penas a violadores: “A la persona común y corriente este tema no le importa”

Félix de Vicente, ex ministro de Economía, entregó su postura sobre la polémica que involucra al titular de Justicia, Fernando Rabat.

CAPTURA

Félix de Vicente, ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, está en el centro de la polémica, luego de entregar su postura sobre la rebaja de penas a violadores y abusadores de niños, la cual a provocado una crisis al interior del Gobierno.

El economista, quien es candidato a la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), planteó a radio 13c que este episodio esta suscrito a un ámbito político y no tiene mayor relevancia para la ciudadanía.

“Yo creo que estos temas son temas más políticos, pero en el bolsillo de la gente, a la gente en sí, no le importan estos temas”, indicó De Vicente.

El ex ministro aseveró que “a la persona común y corriente que va a trabajar en la mañana, que abre el quisco en la mañana, el comerciante que abre el almacén, este tema no le importa”.

Este caso ha hecho que la Contraloría General de la República instruyera al Ministerio de Justicia explicar la demora en la entrega de los decretos administrativos que permitieron la rebaja de penas a violadores de niños, a pesar que el ministro Rabat asegurara en un primer momento que eran “públicos y de libre acceso”.