VIDEO – “Estoy diciendo la verdad”: mujer que acusó a Petro de intercambiar contratos por sexo compartió registro de un encuentro

En el mensaje que publicó junto al material audiovisual, Deicy Jiménez sostuvo que “los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”.

X.

Deicy Jiménez, la mujer que acusó al expresidente colombiano Gustavo Petro de intercambiar contratos públicos a cambio de sexo, reiteró sus dichos y compartió un video en el que se la observa junto al exmandatario.

Jiménez, de 26 años de edad, empleó su cuenta de Instagram para compartir el registro audiovisual junto a un mensaje en el que aseveró que “hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad“.

Luego de que excontratista del Estado durante el gobierno de Gustavo Petro divulgó el registro, desde el entorno del expresidente se apuntó que el video solamente muestra una “relación consensuada” y no prueba “absolutamente ninguna de las acusaciones”, según le dijeron algunas personas al diario El País.

Qué muestra el video de Petro con la mujer que lo acusó

En concreto, el video compartido por la mujer que acusó al expresidente colombiano de intercambiar sexo por contratos públicos la muestra a ella, parte de la cara de Petro y a los dos dándose un beso.

En el mensaje que publicó junto al registro, Deicy Jiménez añadió que “los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro“.

“Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada (sic)“, añadió.

En la parte final del texto que compartió en su Instagram, la mujer recalcó que “si algo nos llega a suceder, hago responsable a Petro“.

Aunque el exmandatario colombiano aún no reacciona públicamente ante la difusión del video, tras conocer las acusaciones de Deicy Jiménez sostuvo que “jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante“.