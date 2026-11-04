UDI cierra filas con Rabat ante eventual AC y acusa a oposición de “instrumentalizar el dolor ajeno”

Desde el gremialismo acusaron al Socialismo Democrático de ser “vagones de cola” de la izquierda y llamaron al mundo político a no respaldar la AC.

AGENCIA UNO

La UDI dio a conocer una declaración pública para rechazar la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la polémica rebaja de condenas, por vía administrativa, a violadores de niños.

“En lugar de actuar con la responsabilidad y seriedad que exige un asunto de esta gravedad, las bancadas de extrema izquierda, junto con los partidos del Socialismo Democrático que se dejaron arrastrar por su imprudencia, han optado por impulsar una ofensiva política que sólo viene a reflejar un total desprecio por el sufrimiento de los menores y sus familias que han sido víctimas de los crímenes más horribles y deleznables que se pueden cometer contra la infancia”, cuestionó la tienda oficialista.

Desde el gremialismo aseveraron que la acusación constitucional contra Rabat, “cuya presentación ha sido postergada ante la evidente falta de mérito y fundamento jurídico, puede convertirse en una de las actuaciones más mezquinas y deplorables de un sector de la política chilena, que no ha tenido ningún miramiento en instrumentalizar el dolor ajeno con el único propósito de infligir un daño político al gobierno del presidente Kast”.

“Esto queda demostrado cuando el representante del Partido Comunista vota en contra de la ley para que nunca más pueda salir en libertad un violador de menores”, agregó la UDI, que apuntó que “se ha vuelto habitual que la izquierda actúe de esta manera, siendo los partidos del Socialismo Democrático como verdaderos vagones de cola”.

Para cerrar, instaron al mundo político a restarse de la acusación “cuya legitimidad se encuentra seriamente cuestionada por su falta de fundamentos jurídicos. El sufrimiento de las víctimas merece respeto y soluciones concretas, no ser utilizado como una herramienta de confrontación para perjudicar al Gobierno”.