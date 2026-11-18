El tradicional formato de todos contra todos podría quedar en el pasado, ya que surge una propuesta que contempla la disputa de un título de por medio.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030 podrían tener un formato inédito, ya que el tradicional sistema de todos contra todos podría quedar atrás ante una propuesta que toma como referencia la Nations League de Europa.

La iniciativa fue revelada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El dirigente adelantó que el próximo proceso clasificatorio tendría una estructura diferente y sumaría un nuevo objetivo: disputar un título.

“La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título“, afirmó Alonso en conversación con Carve Deportiva.

Sin embargo, la idea todavía no genera consenso. Desde Chile, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, puso paños fríos a los anuncios de su par uruguayo y recordó que cualquier modificación debe pasar por las instancias de discusión de la Conmebol.

“Vamos a ver en el Consejo que hay este viernes, pero yo no le he escuchado nada al presidente de Conmebol. Es una propuesta, pero hubo 25 propuestas. Será una propuesta de él (Alonso)“, señaló el dirigente chileno después del empate de la Roja frente a Colombia en el Estadio Monumental.

Nations League: el modelo que se podría replicar en las Eliminatorias al Mundial 2030

La alternativa mencionada por Alonso tiene como referencia la UEFA Nations League. Esta competición distribuye a las selecciones europeas en cuatro categorías, según su rendimiento: Ligas A, B, C y D.

Las tres primeras cuentan con 16 equipos cada una. Estos se dividen en cuatro grupos de cuatro selecciones. La Liga D, en tanto, reúne a seis combinados nacionales, repartidos en dos zonas de tres.

El sistema ofrece objetivos adicionales a las selecciones. Además de competir por el campeonato, los equipos pueden ascender o descender de categoría según sus resultados.

La gran dificultad para implementar una estructura similar en Sudamérica está en el número de participantes. Mientras Europa reúne a decenas de federaciones, la Conmebol solo cuenta con 10 asociaciones nacionales.

Por eso, la eventual reforma necesitaría un diseño adaptado a la realidad del continente. Entre las principales dudas aparece la distribución de los equipos: ¿habrá grupos? ¿Se utilizará el ranking FIFA para definirlos o se realizará un sorteo?

También falta saber si el torneo contemplará ascensos y descensos o si el título se disputará mediante una competencia paralela.

Por ahora, no existe un formato definitivo ni una confirmación oficial de la Conmebol sobre la implementación de esta propuesta. Sin embargo, las declaraciones de Alonso abrieron el debate sobre una posible transformación de las Eliminatorias Sudamericanas, considerando que Argentina, Uruguay y Paraguay competirán a pesar de que ya están clasificadas a la Copa del Mundo.