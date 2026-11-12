“Nunca llegó una notificación”: Milad apunta contra municipio de Peñalolén tras clausura de la ANFP

El presidente del fútbol chileno aseguró que desconocía la deuda por patente comercial y cuestionó que la Municipalidad de Peñalolén no hubiera enviado avisos de cobro.

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, abordó la clausura de la sede del organismo en Quilín, ordenada por la Municipalidad de Peñalolén debido al no pago de la patente comercial y a la falta de recepción definitiva de las obras.

A casi dos semanas del cierre de las dependencias, el dirigente aseguró que desconocía la existencia de esas obligaciones y cuestionó que el municipio no hubiera enviado notificaciones de cobro durante los últimos años.

Milad apunta contra municipio de Peñalolén tras clausura de la ANFP

En conversación con Radio ADN, Milad sostuvo que tanto él como el equipo administrativo de la asociación creían que el recinto estaba exento de pagar patente, al igual que otros complejos deportivos.

“Los recintos deportivos no pagan patentes. Juan Pinto Durán no paga, Riera no paga, y yo en lo personal también pensé que Quilín no pagaba, porque nunca había llegado una notificación de patente. Yo llevo seis años y nunca llegó una cobranza, jamás. Y anteriormente tampoco llegó”, afirmó.

El timonel del fútbol chileno insistió en que la institución no tenía conocimiento de la deuda y sostuvo que la situación habría sido distinta si hubieran recibido algún aviso. “Entonces, cuando tú no pagas es porque sabes que debes. Pero nosotros no sabíamos que debíamos”, señaló.

En esa línea, agregó: “si hubiésemos tenido (una notificación) y no hubiésemos pagado, vale, te la doy. Pero no fue así”. Además, aseguró que “Nunca llegó una notificación de cobro en 16 años”.

Milad también cuestionó la actuación del alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, quien defendió la clausura argumentando que la ANFP no había cumplido con sus obligaciones municipales.

El dirigente calificó su postura como “poco deferente” y sostuvo que el municipio pretende cobrar 16 años de deuda, pese a que, según su interpretación, la prescripción legal limitaría el cobro a tres años.

Asimismo, explicó que al iniciar los trámites para regularizar el edificio detectaron que faltaban planos y proyectos de instalaciones sanitarias y eléctricas, entre otros documentos.

Respecto de las gestiones para revertir la medida, el presidente de la ANFP indicó que la institución ya entregó documentación al municipio y que la reapertura dependerá de la Dirección de Obras Municipales.