Trump: el fantasma de la manipulación en las bolsas mundiales tras semana de locura en el mercado

Diversos medios internacionales comenzaron a hacer eco de una noticia que se rumoreaba en el mercado financiero: la eventual manipulación de las bolsas de valores por parte de Donald Trump.

Las acusaciones se explican por los movimientos que en todo el mundo han experimentado las ruedas de acciones y que podrían estar beneficiando al presidente de Estados Unidos.

Esto se justifica en que Trump publicó el jueves en sus redes sociales la frase “Es un buen momento para comprar (This is a great time to buy)”, momentos antes de anunciar nuevos ajustes en su política arancelaria.

Los últimos anuncios consideran reducir por 90 días los aranceles a todos los países afectados, excepto China, que verá recrudecidas las medidas con un aumento en las tasas de importación hacia Estados Unidos de hasta 145%.

Los mercados reaccionaron, y el índice S&P 500, que agrupa a las principales empresas del país norteamericano, subió 9%. El Nasdaq, la bolsa tecnológica, lo hizo en más de 12%; y en Europa y Japón también se registraron alzas.

Las empresas de Trump también experimentaron aumento en la cotización de sus papeles. Trump Media & Technology Group aumentó su valor en 22% cuando se hicieron los anuncios el miércoles.

El mandatario agregó en su red social Truth que “todo estará bien” y que “Estados Unidos será más grande y mejor” tras las medidas.

Tras ello el senador demócrata Adam Schiff, de California, dijo que solicitará que se investigue si las publicaciones podrían constituir una manipulación del mercado, detalló a la revista TIME.