Subsecretaria Sanhueza parte rumbo a Washington a encuentro con autoridad estadounidense por negociación de aranceles

Ya arribó a Estados Unidos la comitiva encabezada por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, para reunirse este miércoles con autoridades de la United States Trade Representative (USTR), la agencia de gobierno estadounidense encargada de la política comercial internacional de Estados Unidos.

La cita la había solicitado Cancillería hace poco más de una semana y el organismo norteamericano le otorgó audiencia a Chile bastante rápido. La reunión se enmarca en la preocupación del gobierno local luego que las últimas dos semanas la agenda se copara de inquietudes por la nueva política arancelaria anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que afecta a nuestro país.

Si bien Chile se adheriría al congelamiento por 90 días de las tasas de impuestos de 10% anunciadas originalmente para los productos locales, la incertidumbre alcanza a todos los sectores económicos. Dentro de estas gestiones estuvo el solicitar la cita con el USTR. El par de la subsecretaria Sanhueza en el encuentro será el embajador (así de definen los cargos del USTR) Jamieson Greer.

Fuentes conocedoras comentaron que será clave la propuesta que aterrice Chile en materia de negociación de aranceles. Esto considerando que, pese a existir un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, hay algunos aspectos político-económicos que preocupan al país del norte.

Entre ellos estarían asuntos pendientes en materias de propiedad intelectual, particularmente de proyectos pendientes como el linkage farmacéutico, un sistema que permite trazar en línea cualquier conflicto de inscripción sanitaria y marcaría de esta industria.

Cercanos añaden que otro pilar relevante, sería debatir con la autoridad norteamericana la incomodidad que genera entre los inversionistas internacionales la reforma de pensiones, particularmente el apartado de la liquidación de stock. Esto es una de las novedades del nuevo sistema, que implica que cada dos años se licite la cartera de afiliados no pensionados.

En efecto en enero la American Council of Life Insurers (ACLI) -asociación estadounidense en la que se encuentran los controladores de Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (AFP Cuprum), y Prudential Financial (controla AFP Habitat)- enviaron una carta al presidente de la República Gabriel Boric, calificando el cambio como una “expropiación” y acusándola de no cumplir con “otorgar un trato justo y equitativo a los inversores”.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central monitorean el impacto de las medidas. Esta tarde estaba prevista una reunión del comité público-privado que coordina Cancillería y tiene como foco evaluar el impacto de las decisiones de Trump en nuestro país.