“Todos saben que si se busca certidumbre, se construye en EE.UU.”: el representante comercial que recibió a delegación chilena y su posición sobre aranceles

Jameison Greer, el representante comercial de EE.UU.

La delegación chilena que mantuvo este miércoles una reunión en Estados Unidos para discutir la guerra comercial fue recibida por el jefe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés): Jameison Greer. El abogado, seleccionado personalmente por Donald Trump en febrero de este año, se ha erigido como un férreo defensor de la imposición de aranceles recíprocos.

“Greer ha establecido como prioridad poner a EE.UU. primero en el comercio combatiendo prácticas comerciales exteriores desleales, ampliando el acceso al mercado para los productos fabricados en EE.UU. y garantizando que EE.UU. tenga equilibrio y reciprocidad en sus relaciones comerciales”, dice su biografía en el sitio web de la USTR.

Durante el primer mandato de Trump, Greer se desempeñó como jefe de gabinete de Robert Ligthizer, el representante comercial de Estados Unidos en ese entonces. En ese cargo participó activamente en la implementación de aranceles a China. Además fue parte de la negociación de acuerdos con el gigante asiático y en el T-MEC (el tratado comercial entre México, EE.UU. y Canadá).

Fuera del servicio público, el jefe de la USTR fue socio de un bufete de abogados de Washington, centrándose en asuntos de comercio internacional y seguridad nacional. Antes de eso, sirvió en el Cuerpo de Abogados Generales de la Fuerza Aérea de EE.UU., incluyendo un despliegue en Irak.

Producción en Estados Unidos: sus declaraciones ante el Congreso

El pasado viernes 11 de abril, Jameison Greer compareció ante el Congreso de Estados Unidos para discutir las medidas arancelarias. De hecho, lo hizo ante la Comisión de Medios y Arbitrios, el órgano de redacción fiscal más antiguo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“Creo que descubriremos que las empresas estadounidenses son mucho más competitivas cuando tienen mercados abiertos en el extranjero“, dijo Greer consultado por cómo ayudará a las empresas estadounidenses la imposición de las tasas recíprocas.

“Se habla del alto costo de hacer negocios en Estados Unidos, de fabricar en Estados Unidos y de crecer en Estados Unidos, pero cuando no podemos acceder a los mercados extranjeros o nos enfrentamos a barreras en el extranjero, y no solo aranceles, sino también todas las barreras no arancelarias que aumentan los costos, dificultan la competitividad a nivel global e incluso nacional”, agregó.

“A corto plazo, veremos a algunos socios que nos abren más sus mercados, lo que facilita y aumenta la competitividad económica al tener la fabricación aquí, cultivar productos aquí, procesarlos aquí y exportarlos al resto del mundo… Tenemos que relocalizar la fabricación. Esta es una forma importante de hacerlo”, puntualizó.

Finalmente, se refirió a la evidencia empírica que ha visto con los gravámenes. “Por ejemplo, con los aranceles automotrices que se impusieron, ya hemos visto que una empresa está aumentando el empleo, incluyendo el empleo temporal, en Indiana. En Tennessee, hubo un cambio que iba a repercutir en otro país. Mantuvieron ese cambio en Estados Unidos. Todos saben que, si se busca certidumbre, si se busca acceso, se construye en Estados Unidos y se utiliza mano de obra estadounidense“, cerró.