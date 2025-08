Antonio Walker y voto del campo en elecciones presidenciales: “Claro que pueden mover la aguja”

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ya se reunió con tres de los candidatos presidenciales, Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Jeannette Jara. En los encuentros compartieron un documento clave para el gremio: cinco ejes que consideran fundamentales para que Chile vuelva a crecer.

“No podemos tomar partido político por nadie”, aseguró a EL DÍNAMO el presidente del gremio, Antonio Walker, quien explica que representan a más de 140 mil agricultores.

Los temas más importantes para el sector: un proceso de regularización serio de inmigrantes que pueden aportar mano de obra clave; un plan de infraestructura para carreteras, puertos y embalses; y un cronograma concreto para combatir la inseguridad, que ha implicado grandes bolsones de contrabando de productos agropecuarios, son parte de sus ejes.

– ¿Por qué es tan importante para ustedes elevar el 15% de extranjeros permitido en faenas agrícolas?

– Hace 10 años, el principal problema que tenía la agricultura para diseñar sus proyectos era la escasez de mano de obra. Esta agricultura se desarrolló y emplea hoy a más de un millón de personas en forma directa e indirecta. Eso es hasta el portón del campo. Pero después se genera una cantidad enorme de servicios. Como ejemplo, en la cosecha de cerezas se requerían 350 mil personas que no teníamos. Dicho eso, bienvenidos los inmigrantes con visa de trabajo. Son un tremendo aporte para que Chile vuelva a crecer al 4%.

– ¿Cómo se explica el fenómeno migratorio desde la mirada de la agricultura?

– Hay que aterrizar que 200 millones de personas, el 2% de la fuerza laboral del mundo, se trasladan a buscar mejores expectativas de vida, y Chile está inserto en un mundo globalizado. Hay que preguntarse por qué. Fíjate que, después de Costa Rica, Chile es el segundo país que tiene un porcentaje de inmigrantes en proporción a su población más alta. El 10% de la población de Chile ya son inmigrantes.

– ¿Qué acciones concretas se deben tomar para la regularización laboral?

– Tenemos que ordenar la casa urgente. El político más demagogo, el senador más demagogo y el diputado más demagogo dice: expulsémoslos. Pero es imposible. No están los recursos. Imposible. Entonces yo digo: chuta, seamos serios. Lo primero que nosotros decimos es que hay que resguardar las fronteras, y no puede entrar a Chile Pedro, Juan y Diego sin papeles, porque además no solo entran personas, entra material vegetal y animal que está poniendo en riesgo el patrimonio fitosanitario de Chile.

– ¿Qué es lo más urgente?

– Tener una visa de trabajo que se otorgue en forma ágil y eficiente. Y ahí hemos trabajado la visa Mercosur. Antes necesitabas pasaporte y hoy, cédula. Antes costaba 150 dólares y hoy día es gratis. Necesitabas llenar un formulario muy complejo, y se ha simplificado. Ese es el camino.

– ¿Y las personas que ya están en Chile pueden integrarse al mercado laboral del agro?

– Chile debe regularizar por un tema de seguridad, pero también por el cumplimiento de las buenas prácticas laborales. Tenemos que cambiar el umbral del 15%, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato porque eso es súper poco popular.

– Lo cierto es que en períodos determinados les falta gente.

– Es una idea equivocada pensar o decir que lo que quieren hacer es aumentar la tasa para sacar chilenos y poner extranjeros. Este es un fenómeno mundial. En Estados Unidos las labores agrícolas las realiza gente de otras partes del mundo, en Europa Occidental las hacen personas de Europa del Este, y en Nueva Zelandia todas estas labores las hacen personas de islas aledañas.

– ¿Se deben aumentar los procesos de regularización?

– Piñera hizo dos procesos, y el gobierno del presidente Boric, que nosotros apoyamos, quiso hacer uno. Y aquí viene el populismo. Muchos parlamentarios de derecha y de izquierda me acusaron de mano de obra barata. Justo al revés. Lo que es mano de obra barata es la ilegalidad. Precariza el trabajo. Y tampoco se trata de decir que todos los que vengan se van a regularizar, pero hay que hacerse cargo de una realidad.

Contrabando y mosca de la fruta

– Un problema creciente es el contrabando de productos agrícolas ¿qué tan grave es?

– Está siendo un problema, y efectivamente hay contrabando de productos agrícolas en el norte. Porque se colocan y pasan, y no hay control. Es cosa de ver el decomiso de cantidades enormes de huevos que han ocurrido: 1,8 millones. Entonces es muy peligroso desde el punto de vista de la salud de las personas.

– ¿Qué consecuencias tiene?

– No tenemos la trazabilidad de esos productos, son todos productos informales. No pagan IVA, no contribuyen a que Chile vuelva a crecer, y ponen en riesgo el patrimonio fitosanitario de Chile, que es una ventaja comparativa que le ha permitido al país conquistar tantos mercados.

– Ha sido grave también en cuanto a los focos de mosca de la fruta.

– Hoy día tenemos 42 focos de mosca de la fruta, que son plagas que ponen en riesgo la exportación de Chile. Nunca antes habíamos tenido esta cantidad de focos, y se explica principalmente por el ingreso irregular. Le hace un daño tremendo a la industria.

– ¿Qué falló?

– Tenemos más de 14 pasos no habilitados. Nos falta control. No estábamos preparados para esto como país. Entra la gente con alimentos, camiones, no tenemos infraestructura adecuada, y en medio de todo vemos que se le disminuye el presupuesto al SAG.

– ¿Es una contradicción?

– Todos los convenios sanitarios que hemos firmado en distintas partes del mundo son gracias al SAG. Aumentaron las exportaciones, aumentó el número de turistas en forma muy importante, Chile amplió el portafolio de mercados que tiene en el mundo, y tenemos un paso ilegal de alimentos cada día más grande.

– En la propuesta también mencionan la relevancia de la infraestructura en puertos y en embalses.

– Uno de los ejes más importantes para que la agricultura no pierda competitividad es la infraestructura física y digital. Es una vergüenza la carretera de la fruta, además de lo peligrosa que es. Chile no tiene los estándares de los puertos modernos del mundo. Entonces tenemos que invertir en infraestructura física: carreteras, puertos, aeropuertos, etc. Pero además en infraestructura hídrica: embalses, desaladoras, infiltraciones de acuíferos y riego tecnificado. El mundo va a demandar un 50% más de alimentos, y Chile tiene una tremenda oportunidad, pero para eso tenemos que hacer las inversiones que corresponden.

Antonio Walker y las reuniones con candidatos a La Moneda

– Se reunieron con los candidatos presidenciales ¿cuál ha sido su impresión?

– Estuvimos con Matthei, Kast y Jara, y les hicimos llegar nuestra propuesta a Kaiser y Parisi. Tuvimos tres muy buenas reuniones y mucho interés de parte de ellos. Siento que la propuesta les llegó. Nosotros tenemos que ser súper transversales en esto. Como gremio tenemos que ser puente con los distintos candidatos para que esta propuesta tenga un efecto, cualquiera sea el presidente.

– ¿Van a hacer algún llamado como gremio a votar en bloque?

– Somos independientes desde el punto de vista político. Hay más de 140 mil agricultores que tienen distintas ideas políticas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos.

– ¿Y quién se va a ganar el voto del sector agro?

– Naturalmente, a quien vean con más cercanía con el mundo agrícola, con más propuestas. No hay que olvidarse que en la primera propuesta constitucional el agro se movilizó mucho, y que el 30% de Chile es población rural. En Chile hay 263 comunas rurales en un total de 345. Claro que pueden mover la aguja.