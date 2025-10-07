Por sobre las expectativas del Gobierno: Banco Mundial mejora la proyección de crecimiento para Chile

El Banco Mundial elevó la estimación de crecimiento económico para Chile, pasando de un 2,1% a 2,6%.

El Banco Mundial mejoró sus proyecciones para la economía chilena de este año y el próximo, en medio de un entorno que calificó como “complejo”.

De acuerdo al último Reporte Económico de América Latina y el Caribe, el organismo proyectó que Producto Interno Bruto (PIB) chileno crecerá 2,6% este año, mejorando la perspectiva que se tenía en junio, cuando la estimación era de 2,1%. Con respecto al próximo año, se mantuvo la proyección de 2,2%.

“Chile se beneficiará de un fortalecimiento del consumo privado junto con sus exportaciones mineras”, señalaron en el informe.

Dicha cifra se posiciona por sobre del 2,5% que proyecta el gobierno del presidente Gabriel Boric para este año y dentro del rango del Banco Central.

Según el informe, el entorno externo se mantiene complejo, marcado por una caída de la demanda mundial y una baja de 10% de los precios de las materias primas para 2025 y de 5% para el próximo año, situación que perjudicará a sectores clave.

Con respecto a la región, Argentina crecerá 4,6% en 2025 y 4% en 2026; Brasil 2,4% y 2,2%, respectivamente; Colombia 2,4% y 2,7%, Ecuador 2,3% y 2,5%; México 0,5% y 1,4%; Paraguay 4,1% y 3,7%; Perú 3% y 2,5%; y Uruguay 2,3% y 2,2%.

Las recomendaciones del Banco Mundial para impulsar el crecimiento y empleo

Por otro lado, el Banco Mundial propuso tres ejes para estimular el crecimiento y el empleo de América Latina y el Caribe en medio del contexto que calificaron de “complejo”.

En este sentido, instan a invertir en capital humano “apoyar reformas políticas y regulatorias que establezcan un entorno favorable para las empresas“. En este marco, se propone “eliminar subsidios distorsivos, reformar los impuestos para impulsar la inversión e invertir en logística, energía e infraestructura digital para reducir las barreras de entrada”.

Sumado a ello, recomienda ampliar el acceso a la financiación, incluida la inversión privada. “Es necesario fortalecer la distribución de riesgos, agilizar la resolución de disputas y modernizar las leyes de quiebra para mejorar la asignación de capital y proteger a los acreedores y emprendedores”, concluye el informe.