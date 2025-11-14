Dorothy Pérez por denuncias de delitos económicos: “Cada vez son más los casos que tenemos que remitir al Ministerio Público”

Entre los datos que entregó la autoridad está que a un año de su creación, el canal de denuncias de la CGR ha recibido 32.320 denuncias.

La contralora general de la República (CGR), Dorothy Pérez, participó esta mañana en un seminario de Deloitte donde se analizaron los alcances del compliance en el marco de la nueva Ley de Delitos Económicos.

En el encuentro -en el que participó EL DÍNAMO– la autoridad compartió datos relevantes sobre el aumento de denuncias que recibe la institución y los desafíos que han debido enfrentar tras la puesta en marcha de la nueva plataforma de denuncias de la Contraloría.

Pérez recordó que, dentro de las nuevas funciones que se les asignaron, estaba “crear un canal de denuncias electrónicas. Cuando se entera el Congreso, decimos: no podemos crear un canal de denuncias sin darle recursos al organismo que tiene que crearlo, sin darle plazos para hacerlo”, relató.

La contralora detalló que se trata “de una plataforma electrónica con Inteligencia Artificial que se estableció en la ley. ¿Recursos que se dieron para esto? Cero. ¿Plazo para hacerlo? Cero”, continuó.

Entre los datos expuestos señaló que, a un año de la entrada en vigencia de este nuevo canal de denuncias, han ingresado 32.320 casos.

Aumento de denuncias

Dorothy Pérez también explicó el trabajo que ha realizado la CGR para manejar los casos y evitar el colapso del sistema. Cabe recordar que la contralora solicitó al Congreso $1.200 millones adicionales para el Presupuesto de 2026.

“No tenemos suficiente personal: solo contamos con 500 auditores para fiscalizar todo, y es bastante poco para todo lo que debemos cumplir”, comentó ante la audiencia.

La autoridad detalló que optaron por implementar un sistema de admisibilidad con equipos integrados por funcionarios que hayan trabajado en oficinas de partes, quienes se encargan de filtrar la información. “Generamos, como equipo interno dentro de la Contraloría, una herramienta de automatización que nos ayuda a filtrar. Y estamos desestimando el 53% de todo lo que entra a la Contraloría”, explicó.

Esto se debe, en muchos casos, a que las denuncias no cumplen con los criterios de admisibilidad.

“Lamento decirlo, pero cada vez son más los casos que tenemos que remitir al Ministerio Público. Los hallazgos de nuestros informes, y no solo de los informes, sino también de otros procesos de fiscalización”, subrayó.