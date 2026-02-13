“Inconsistencias y ocultamientos” de información: Codelco despide a tres altos cargos por accidente en El Teniente

“Codelco no va a ser la misma empresa después de esta tragedia”, expusieron desde la estatal tras conocer los resultados de la auditoría interna.

Un terremoto ejecutivo ocurrió este viernes en Codelco, luego de que la estatal informara el despido de tres altos mandos tras los resultados de una auditoria interna que se realizó.

Lo anterior, debido a que en la investigación se detectaron “inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras un estallido de roca ocurrido en El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y ex ejecutivos de la Corporación”.

Esto, en marco del “compromiso público de mantener una investigación rigurosa sobre las causas del accidente ocurrido en la División El Teniente (DET) del 31 de julio de 2025”, que terminó con la muerte de seis trabajadores.

Bajo este contexto, el presidente ejecutivo de Codelco determinó la salida de Mauricio Barraza Gallardo (vicepresidente de Operaciones), Claudio Sougarret Larroquete (ex gerente de Operaciones de División El Teniente, actual gerente general), y de Rodrigo Andrades Contreras (ex gerente de Minas y actual gerente de Proyectos de la misma división).

La cuprífera afirmó que remitirá todos los antecedentes al Ministerio Público y que comunicarán ” la apertura de otras auditorías internas referidas a posibles incumplimientos adicionales en materia de permisos”.

Sumado a ello, la consultoría internacional detectó debilidades de gobernanza en la División El Teniente y en la Corporación. Frente a esto, el directorio “ha resuelto una reorganización radical” de la división, que pasará a ser parte del Comité Ejecutivo de Codelco.

Accidente en El Teniente: quiénes reemplazarán a los altos ejecutivos desvinculados de Codelco

Producto de la salida de dichos ejecutivos, que fueron reportadas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se detalló quienes serán los que encargados de asumir las subrogancias.

Lindor Quiroga Bugueño : actual gerente general de División Andina, asumirá como vicepresidente de Operaciones interino.

: actual gerente general de División Andina, asumirá como vicepresidente de Operaciones interino. Gustavo Reyes Bórquez : gerente de Ingeniería y Construcción de la Vicepresidencia de Proyectos, asumirá como gerente general interino de División El Teniente.

: gerente de Ingeniería y Construcción de la Vicepresidencia de Proyectos, asumirá como gerente general interino de División El Teniente. Claudio Canut de Bon : gerente de Operaciones de División Andina, asumirá como su gerente general subrogante.

: gerente de Operaciones de División Andina, asumirá como su gerente general subrogante. Marcelo de Luca Ramirez: director de Cartera de Proyectos Mina-Planta, asumirá como gerente de Proyectos interino de la División El Teniente.

“Codelco seguirá colaborando con el Ministerio Público y desplegando una política de transparencia proactiva y de autocorrección radical de las fallas procedimentales que han ido revelando los informes sobre los dolorosos accidentes acaecidos en El Teniente. Como lo prometimos entonces, Codelco no va a ser la misma empresa después de esta tragedia“, expusieron a través de una declaración pública.