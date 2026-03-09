Se dispara precio del petróleo: las razones detrás del fuerte aumento que sacude a los mercados

Esta alza puede elevar los costos de transporte y producción, lo que finalmente repercute en el valor de bienes y servicios.

El precio del petróleo registró un fuerte aumento en los mercados internacionales y superó los 100 dólares por barril, alcanzando niveles que no habían sido vistos desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

De acuerdo a medios internacionales, el repunte del crudo se produce en medio de la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente, particularmente por el conflicto que involucra a Irán y otros actores internacionales.

Durante las primeras horas de este lunes 9 de marzo, el barril de Brent, referencia para Europa, llegó a cotizar cerca de 116 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) también se disparó por sobre los 100 dólares.

En ese contexto, este fuerte incremento responde al temor de los mercados a una interrupción del suministro energético desde la región del Golfo Pérsico, clave para la producción y transporte mundial de petróleo.

Junto a ello, uno de los principales factores que impulsa el aumento en el precio del petróleo es la preocupación por la seguridad en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo, ya que las tensiones militares y ataques a instalaciones energéticas han generado incertidumbre sobre el flujo de crudo y han presionado al alza los precios.

El impacto ya se refleja en los mercados financieros porque varias bolsas internacionales registraron caídas ante el temor de que el aumento del petróleo impulse la inflación y afecte el crecimiento económico global.

Asimismo, analistas internacionales advirtieron que el encarecimiento de la energía puede elevar los costos de transporte y producción, lo que finalmente termina repercutiendo en el precio de bienes y servicios.

Ante este escenario, algunos países del G7 estudian liberar reservas estratégicas de petróleo para estabilizar los precios y evitar un mayor impacto en la economía mundial, mientras los inversionistas siguen atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente.