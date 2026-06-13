Presidente de la DC toma distancia de la izquierda: “Nuestra oposición no es la del bloqueo ni la de la trinchera”

El diputado Álvaro Ortiz asumió este sábado la presidencia de la DC para el período 2026-2028 ante más de 300 militantes, y trazó una línea con el estilo opositor que han desplegado el PC y el Frente Amplio.

El diputado Álvaro Ortiz asumió este sábado la presidencia de la Democracia Cristiana (DC) ante más de 300 militantes e invitados de otras fuerzas opositoras reunidos en la sede del partido.

En su primera intervención como timonel, fijó el tono que buscará imprimirle a la colectividad: oposición al Gobierno del presidente José Antonio Kast, pero desde una vereda distinta a la que han ocupado el Partido Comunista y el Frente Amplio.

“Lo decimos con claridad y sin ambigüedad: somos oposición al Gobierno del presidente José Antonio Kast. Pero nuestra oposición no es la del bloqueo ni la de la trinchera. Es la oposición que fiscaliza con honestidad, que propone alternativas reales y que nunca le cierra la puerta al diálogo cuando está en juego el bienestar de la gente”, señaló Ortiz.

El nuevo presidente del partido diagnosticó que Chile “vive un momento difícil” y que “se ha instalado el miedo”, y desde ahí articuló el desafío que le asignó a la DC: “Tenemos el desafío de construir una alternativa que ofrezca un camino donde recuperemos la tranquilidad para nuestra vida cotidiana, donde reivindiquemos el sentido de justicia para compartir nuestros logros”.

Y acotó: “Chile necesita menos confrontación y más soluciones”.

Ortiz también aprovechó la instancia para delimitar el espacio político que ocupa la DC, diferenciándola tanto del oficialismo como del gobierno actual.

“La Democracia Cristiana no fue parte ni del gobierno de Gabriel Boric, ni mucho menos somos parte del Gobierno del presidente Kast. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer como bancada es revisar los antecedentes como corresponde para también pronunciarnos”, zanjó al final de la ceremonia refiriéndose a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

La jornada incluyó además un homenaje a Rodolfo Seguel Molina, ex parlamentario democratacristiano, y a María Ignacia González, concejala de Villa Alegre actualmente desaparecida. Durante la tarde noche será la elección de 18 integrantes del Consejo Nacional y la renovación parcial del Tribunal Supremo de la colectividad.