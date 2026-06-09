Adiós a las deudas eternas: así cambiará el pago mínimo de las tarjetas de créditos

La medida busca que los usuarios reduzcan sus deudas en plazos más razonables y evitar que el pago mínimo se transforme en una carga financiera permanente.

Desde junio de 2026 comenzó a implementarse una nueva normativa impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que modificó la forma en que los bancos calculan el pago mínimo de las tarjetas de créditos.

La medida busca que los usuarios reduzcan sus deudas en plazos más razonables y evitar que el pago mínimo se transforme en una carga financiera permanente.

Hasta ahora, muchas entidades permitían pagos mínimos que en algunos casos cubrían principalmente intereses y cargos asociados, lo que provocaba que la deuda disminuyera muy lentamente.

Con la nueva fórmula, el pago mínimo estará compuesto por el Monto No Financiable (MNF), que incluye intereses, comisiones, impuestos y cuotas sin interés del período, además de un 5% del Monto Financiable (MF), correspondiente principalmente al capital adeudado.

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La implementación será gradual durante los próximos dos años. Según la CMF, este cambio permitirá que quienes utilizan el pago mínimo reduzcan significativamente el tiempo necesario para saldar sus obligaciones.

De hecho, una deuda que actualmente podría tardar hasta 15 años en pagarse bajo ciertas condiciones podría reducirse a cerca de cinco años con la nueva metodología.

Patricia Esparza, académica de Ingeniería Comercial de la Universidad de Las Américas, explicó a EL DÍNAMO que la modificación apunta a promover un manejo más responsable de las finanzas personales. “El principal objetivo sería ajustar los patrones de gasto de las familias a los ingresos reales que se tienen. Por otro lado, también que se paguen en plazos razonables los tiempos de consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, aquellos que son de corto plazo se pagan en el corto plazo y los de largo plazo se pagan en tiempos mayores”.

La especialista agregó que la iniciativa también busca cambiar ciertas conductas asociadas al endeudamiento. “También se busca desestimular el retraso de los pagos comprometidos, es decir, disminuir la cultura de la bicicleta financiera que se tiene en Chile. En términos estructurales, lo que pretende es que mejore la salud financiera de las personas y las familias, generando con esto una cultura financiera de mejor sanidad”.

Asimismo, destacó que la medida contribuiría a reducir riesgos económicos para los hogares. “También pretende disminuir el riesgo de liquidez y reducir la morosidad, además de todos aquellos costos financieros y de cobranza que se asocian a los retrasos en el pago de las deudas”.