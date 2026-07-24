Acusan “falta de respeto”: gremio pisquero se enfrenta a ministro Campos por efectos de sistema frontal

Los productores de piso cuestionaron las declaraciones de Jaime Campos, quien planteó que “en esta época del año no hay uvas en las parras”

AGENCIA UNO

La Asociación de Productores de Pisco expresó su molestia con las declaraciones de Jaime Campos, ministro de Agricultura, quien aseguró que el paso del sistema frontal no provocó mayores afectaciones en la infraestructura productiva de la zona centro-norte.

Consultado sobre los efectos de las lluvias en la industria pisquera, el secretario de Estado expresó que “no hay daños estructurales en la agricultura chilena. Hasta donde yo tengo conocimiento, en esta época del año no hay uvas en las parras”.

Estas palabras no cayeron muy bien en la Asociación de Productores de Pisco A.G, que a través de una Ver esta publicación en Instagram indicó que “lamentamos las recientes declaraciones del Ministro de Agricultura respecto de los efectos que el reciente sistema frontal ha tenido sobre la industria pisquera”.

“La realidad en las zonas rurales de Atacama y Coquimbo es crítica: enfrentamos parrones destruidos, canales de riego afectados y caminos interrumpidos. Pero más allá de la infraestructura, detrás de estos daños hay cientos de familias y productores históricos que han dedicado su vida a nuestra Denominación de Origen y que hoy viven en la incertidumbre”, indicó el gremio.

En esta línea, recordaron que la industria pisquera “es el sustento de 40.000 familias y parte fundamental de nuestro patrimonio agrícola. Esta realidad merece respeto, empatía y presencia en terreno”.

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Control Pisquero, Mauricio Stay, declaró a radio Cooperativa que las palabras de Jaime Campos eran “una falta de respeto”.

“No se pueden medir los daños sentado desde una cómoda oficina en Santiago. Los daños hay que medirlos acá, con los testimonios de la gente, en terreno, embarrándose y ensuciándose las manos”, puntualizó.