Servicio Electoral denunciará al PDG ante la Fiscalía por gastos no acreditados

La medida fue tomada por Raúl García, director del Servel, y tiene como principal foco a Miguel Azar, ex administrador general de fondos del PDG.

AGENCIA UNO

El Servicio Electoral (Servel) anunció la próxima presentación de una denuncia en contra del Partido de la Gente (PDG) ante la Fiscalía Nacional, por gastos no acreditados que serían constitutivos de delito.

Según consignó La Segunda, la medida fue tomada por Raúl García, director del Servel, y tiene como principal foco a Miguel Azar, ex administrador general de fondos del PDG.

El Servel puntualizó que Azar concretó una serie de pagos de arriendo a partes relacionadas y operaciones financieras sin el respaldo correspondiente.

La tienda comandada por Franco Parisi no está ajena a las investigaciones del Ministerio Público, ya que desde el 2024 el ex timonel Luis Moreno es indagado por la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte por supuesta falsificación de documentación para la obtención fraudulenta de fondos públicos.

El medio puntualizó que el propio Parisi se puso en contacto con directivos del Servel para estar al tanto de los procesos del organismo en contra del Partido de la Gente.

Además, el PDG fue multado por las declaraciones de patrimonio de sus principales dirigentes, mantiene procesos abiertos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y sus balances financieros no son aprobados desde el 2023.

Ante este panorama y en caso que el Servel desestime el balance del año 2025, el PDG enfrenta una eventual disolución legal por sumar tres ejercicios rechazados de forma consecutiva, algo que no sucede desde 2023, cuando se canceló la personalidad jurídica de Comunes.