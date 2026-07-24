“Están apareciendo diferentes casos”: senador Sanhueza apunta a posibles nuevos positivos en test de drogas dentro del Gobierno

El parlamentario afirmó que se estarían detectando nuevos resultados positivos en controles de drogas a autoridades de distintas regiones, situación que calificó como una preocupación a nivel país.

El senador Gustavo Sanhueza (UDI) se refirió a la salida del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien dejó su cargo luego de que un test de drogas arrojara un resultado positivo, y aseguró que existirían otros casos similares dentro de autoridades regionales.

En conversación con CNN Chile Radio, el parlamentario de Ñuble valoró la reacción del Ejecutivo y afirmó que la medida demuestra que los controles están operando. “El sistema está funcionando”, dijo y agregó que “cuando sale una muestra positiva, el Ejecutivo tomó de inmediato la decisión que es lo que corresponde”.

Senador Sanhueza apunta a posibles nuevos positivos en test de drogas dentro del Gobierno

Sanhueza también indicó que el exsubsecretario debe tener la oportunidad de presentar sus contramuestras para respaldar su versión de que no consume sustancias.

Sin embargo, manifestó inquietud por otros episodios que, según dijo, estarían apareciendo en distintas zonas del país.

“Lo más preocupante, José Miguel, es que están apareciendo diferentes casos, en diferentes regiones, y esto ya es un problema que tenemos como sociedad”, sostuvo el senador. Luego agregó: “Hay algunos seremis que también han salido en circunstancias positivas en algunas regiones del país”.

El parlamentario no entregó detalles sobre las autoridades regionales involucradas ni especificó las zonas donde se habrían registrado estos resultados. “La región no la recuerdo, pero es una situación que está desarrollándose, por lo tanto hay que ir tomando los resguardos necesarios”, afirmó.