De ser la figura del Mundial a Chile: Colo Colo anuncia el fichaje de Vozinha

El portero de 40 años pasará de enfrentar a figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal a ser compañero de Arturo Vidal en Macul.

El último Mundial de Fútbol no solo dejó a España como merecido campeón, sino también que lanzó al estrellato mediático a Vozinha, el arquero de Cabo Verde, que se convirtió en figura en el certamen y a nivel planetario.

El portero de 40 años pasará de enfrentar a figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal a ser compañero de Arturo Vidal en Macul, ya que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, anunció que será nuevo refuerzo de Colo Colo.

En la previa del choque del Cacique ante Deportes Limache, Mosa dio el golpe a la cátedra: “La novedad es que hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Vozinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país”.

“Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante”, agregó el timonel.

Ante las especulaciones, Aníbal Mosa dejó en claro que su llegada “no es solo marketing, porque obviamente viene de hacer un muy buen Mundial. Deportivamente está muy apto y por eso lo traemos. Ahora, cuando se conjuga de que tiene una connotación mundial tan grande, también nos interesa eso porque resulta que coloca a nuestro club en la órbita mundial”.

Vozinha firmará su contrato con Colo Colo por una temporada y media, teniendo en la mira jugar la Copa Libertadores 2027, llevando su fenómeno viral de más de 29 millones de seguidores en redes sociales por todo el continente.