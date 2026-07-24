PDI incauta equipos del senador Kusanovic por eventual devolución forzada de sueldo de ex asesor

Esta indagatoria se suma a la que se lleva por denuncias similares en contra del ex diputado Juan Fuenzalida (UDI) y la senadora Camila Flores (RN).

AGENCIA UNO

La Policía de Investigaciones (PDI) logró una incautación del computador y el teléfono celular del senador Alejandro Kusanovic, quien enfrenta una investigación por eventual devolución forzada de parte del sueldo de un ex asesor parlamentario.

Según MegaNoticias, el operativo policial se concretó en la oficina parlamentaria y el domicilio de Alejandro Kusanovic, donde los equipos del legislador y su jefe de gabinete fueron incautados para ser periciados por el Ministerio Público.

La diligencia fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas a solicitud del fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto.

La investigación contra el senador Alejandro Kusanovic se inició en junio pasado, cuando el ex encargado de su oficina parlamentaria en Puerto Natales, Rodrigo Gutiérrez, denunció los hechos.

Gutiérrez precisó que prestó labores para el senador entre marzo de 2022 y diciembre de 2025, periodo de tiempo en el cual planteó que se obligó a devolver parte de su remuneración, además de hacerse cargo de los gastos del inmueble.

La Fiscalía Regional de Magallanes abrió una causa en contra de Alejandro Kusanovic para determinar si existió el cobro de una eventual “cuota” a sus asesores y el destino de estos montos.

Esta indagatoria se suma a la que se lleva por denuncias similares en contra del ex diputado Juan Fuenzalida (UDI) y la senadora Camila Flores (RN).