Quién es Tomás Bunster, el ingeniero que reemplazará de forma subrogante al subsecretario de Hacienda

Con experiencia en políticas públicas y regulación económica, Tomás Bunster fue nombrado subsecretario subrogante de Hacienda para mantener la continuidad del trabajo de la cartera.

El Gobierno oficializó la designación de Tomás Bunster Bustamante como subsecretario subrogante de Hacienda, luego de la salida de Juan Pablo Rodríguez, quien dejó el cargo después de que el Ejecutivo confirmara que fue removido tras obtener un resultado positivo en un test de drogas.

En medio de este escenario, el Ministerio de Hacienda optó por una fórmula de continuidad para mantener el funcionamiento de la cartera.

Ingeniero Civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, Bunster se desempeñaba hasta ahora como coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores del ministerio.

Además, trabajó durante años junto al ministro Jorge Quiroz en la consultora Quiroz & Asociados, firma especializada en regulación económica, libre competencia y evaluación de políticas públicas.

A lo largo de su trayectoria también ha ejercido funciones como asesor legislativo en la Cámara de Diputados, analista en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, asesor en el Ministerio de Obras Públicas y asistente de investigación en la Universidad Católica. Asimismo, encabezó durante varios años la Fundación P!ensa, impulsando estudios sobre desarrollo regional y modernización del Estado.

Desde el Ejecutivo informaron que la designación busca dar continuidad al trabajo del Ministerio de Hacienda mientras se define un reemplazante permanente. En un comunicado, el Gobierno señaló que Bunster “asumirá, en calidad de subrogante, el actual coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores, Tomás Bunster Bustamante”.

El nombramiento se produce en un momento clave para la cartera, que continúa impulsando la tramitación de proyectos económicos considerados prioritarios por la administración del presidente José Antonio Kast, con el objetivo de evitar interrupciones en la agenda legislativa y financiera del Gobierno.