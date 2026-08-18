Puerto Valparaíso recibe a uno de los buques de mayor tamaño que han arribado a Chile

El buque de Evergreen mide 365,9 metros de eslora y se encuentra realizando operaciones de carga y descarga en Terminal Pacífico Sur (TPS).

Puerto Valparaíso recibió al Tampa Triumph, uno de los buques portacontenedores más grandes que ha operado en sus terminales.

El buque de Evergreen, perteneciente a la categoría Ultra Large Container Vessel (ULCV), mide 365,9 metros de eslora y se encuentra realizando operaciones de carga y descarga en Terminal Pacífico Sur (TPS).

El Tampa Triumph, de bandera panameña, tiene una manga de 51,2 metros, un calado máximo (profundidad) de 15,5 metros, y una capacidad de carga de entre 13.900 y 14.000 TEUs. Respecto a las faenas en el terminal, se estima una operación aproximada de 2 mil movimientos de embarque y desembarque de contenedores durante 4 turnos.

Se trata de la cuarta nave de estas características en recalar en Puerto Valparaíso. Antes lo habían hecho el MSC Capella, de 366 metros de eslora y 13.000 TEUs de capacidad; el MSC Virgo, de 366 metros de eslora y hasta 15.000 TEUs, la mayor capacidad de carga registrada en el terminal; y el Houston Express, el buque más largo en la historia del puerto con 368,42 metros de eslora y 13.500 TEUs de capacidad.

Franco Gandolfo, gerente general de Puerto Valparaíso, destacó que “la recepción del Tampa Triumph confirma la capacidad operativa de Puerto Valparaíso para atender de manera eficiente a los buques de mayor tamaño que hoy navegan las rutas marítimas”.

El ejecutivo agregó que las “naves de estas dimensiones exigen altos estándares de coordinación e infraestructura, y esta operación demuestra que Valparaíso está a la altura de esos desafíos. En estos casos, cabe destacar que actualmente Puerto Valparaíso solo puede atender una nave de estas dimensiones a la vez. Mientras que, con el proyecto de ampliación portuaria que lleva adelante Puerto Valparaíso, se podrá atender hasta tres naves de estas de forma simultánea, aumentando así nuestra capacidad actual de recepción y consolidando a Valparaíso como un puerto preparado para el comercio exterior del futuro”.

El zarpe del Tampa Triumph desde Valparaíso está programado para el 19 de agosto de 2026 a las 05:00 horas, según la planificación de la naviera. Tras dejar aguas chilenas, la nave iniciará su cruce transpacífico de retorno a Asia en el marco del servicio global de Evergreen, con arribo estimado en Hong Kong el 14 de septiembre.