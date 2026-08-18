La disputa del Minsal y el Colegio Médico por instrucción de atender más pacientes por hora

El mandato del Minsal a los hospitales encendió la preocupación del Colmed, quienes acusan que esto puede derivar en que empeore la calidad de la atención.

Una de las prioridades que ha manifestado el Gobierno en Salud tiene que ver con la reducción de las listas de espera, y en este marco, la cartera que encabeza May Chomali ha hecho diversos análisis para ir en esta dirección.

El último balance que se realizó respecto a la situación que enfrenta el sistema público arrojó que hay 2.222.119 personas esperando una consulta y 362.373 aguardando por una operación.

Para enfrentar las cifras anteriores, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales enviaron un oficio a todos los directores de servicios de salud del país, en el cual se les pide que atiendan más pacientes por hora, según consignó The Clinic.

En dicho documento se señala que la gestión de horas médicas ambulatoria “presenta fallas sistémicas”, por lo que se debe reajustar la productividad del sector y aumentar las consultas por hora, dependiendo la especialidad.

La inquietud del Colegio Médico por instrucción de atender más pacientes por hora

Lo anterior encendió la preocupación del Colegio Médico, cuyo gremio advirtió que esto puede desencadenar en que empeore la calidad de la atención.

“Esto se puede traducir en un tiempo de atención que sea insuficiente para los requerimientos del paciente, o que atiendas a uno y luego al otro en la mitad del tiempo“, expresó al citado medio la presidenta del Colmed, Anamaría Arriagada.

Desde el Colegio Médico de Santiago emitieron un comunicado en donde precisaron que “se modifican algunos estándares: en Geriatría y Oncología Médica, las consultas nuevas aumentan de 2 a 3 por hora; y en Obstetricia y Ginecología, las consultas nuevas pasan de 2-3 a 3 por hora y los controles, de 3-4 a 4 por hora”.

Y en vista de ello, sostuvieron que “nos preocupa la aplicación de estos criterios, porque las orientaciones contemplan tiempos incompatibles con una consulta de calidad, con el tiempo necesario para realizar una anamnesis, examen físico y comunicación con el paciente necesarios para el acto médico”.

Por su parte, la Subsecretaría de Redes Asistenciales expusieron que “los rendimientos se relajaron en pandemia, pero ahora se quiere recuperar para dar respuesta a la demanda de la población”. No obstante, afirmaron que están disponibles para revisar las observaciones que el Colmed les haga llegar.