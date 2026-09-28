Chile Despega: Kast presenta plan con miras a crear más de 100 mil empleos

La estrategia contempla la inversión de $1,3 billones en obras y creación de empleos. Los efectos, según dijo el mandatario, deberían manifestarse en los próximos meses y especialmente al inicio de 2027.

Cerca del mediodía de este lunes, el presidente José Antonio Kast oficializó el plan “Chile despega”, una iniciativa que, mediante subsidios y reactivación de obras públicas y de vivienda, pretende revitalizar la economía y crear más de 100 mil empleos.

En su discurso, el mandatario hizo alusión a la tasa de desocupación de 9,5% durante el trimestre mayo-julio al señalar que “son demasiadas familias donde hoy día hay alguien que está sin trabajo”. “Este problema lo venimos arrastrando por ya mucho tiempo, llevamos 43 meses, no es un problema de un gobierno o de un color político, es un problema de nuestra nación que no se ha podido poner de pie”, añadió.

“Si existiera una medida, una medida que pudiera solucionar este problema, no les quepa duda que ya la habríamos tomado, pero no hay una varita mágica, esto no es tan rápido como uno quisiera, porque la confianza se va recuperando paso a paso”, complementó Kast.

A renglón seguido, el mandatario enfatizó en que aunque el Estado, por su tamaño, “genera bastante empleo”, también se requiere del mundo privado. Según explicó Kast, la agenda pro empleo, se dividirá en “dos tiempos”. El primero contempla medidas de corto plazo y el segundo “se construye con las oportunidades de mañana”.

“Lo que planteamos va a movilizar 1,3 billones de pesos en inversión en obras y empleos para generar cerca de 100 mil empleos a partir de este nuevo diseño de lo que es el presupuesto actual y de la inyección de recursos. Sus efectos, los efectos de este plan se van a empezar a sentir en los próximos meses y con mucha fuerza en los primeros meses del año 2027″, proyectó.

En qué consiste Chile despega

El plan que el Gobierno presentó esta jornada tiene cuatro ejes: