Chefs de 26 países impulsan campaña contra el salmón de criadero y abren debate sobre la industria chilena

Desde Chile, los gremios defendieron la actividad y destacaron sus estándares ambientales, aporte nutricional y presencia en mercados internacionales.

Más de 120 chefs de distintos países, entre ellos reconocidos profesionales con estrellas Michelin, se sumaron a una campaña internacional que busca retirar de restaurantes y hoteles el salmón de criadero proveniente de la acuicultura industrial en jaulas marinas abiertas.

La iniciativa, denominada “Off the Table” e impulsada por la organización escocesa WildFish, abrió un nuevo frente de cuestionamientos a la salmonicultura, ante lo cual los gremios chilenos salieron a defender la actividad.

Chefs de 26 países impulsan campaña contra el salmón de criadero

La campaña cuenta con adherentes de 26 países, más de 90 estrellas Michelin y el respaldo de 59 organizaciones, entre ellas cuatro entidades chilenas. S

us impulsores advierten que este sistema de producción provoca daños ambientales y amenaza a las poblaciones de salmón salvaje. Según los antecedentes difundidos por WildFish, el 99% del salmón atlántico comercializado en supermercados y restaurantes proviene de cultivos industriales en jaulas marinas, mientras que algunas poblaciones silvestres habrían disminuido hasta un 80% en los últimos 50 años.

Frente a estos cuestionamientos, la presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, rechazó el llamado y defendió el aporte de la industria a la alimentación mundial: “No compartimos que una campaña internacional pretenda retirar el salmón de las mesas, desconociendo su valor nutricional y su contribución a la alimentación mundial”.

Además, destacó la fiscalización del sector en Chile y señaló que durante 2025 se realizaron 1.792 inspecciones a la salmonicultura, con un 99,6% de cumplimiento, según las cifras que citó. Sin embargo, reconoció que la iniciativa “sin duda dañan la imagen del salmón chileno, el segundo producto más exportado de nuestro país”.

Por su parte, el presidente de SalmonChile, Patricio Melero, sostuvo que existe una creciente demanda por proteínas con características nutricionales y ambientales favorables. “Los habitantes del planeta demandan cada vez más alimentos seguros, nutritivos y con baja huella de carbono como el salmón, tendencia que seguirá creciendo”, afirmó.

Entre los chefs que respaldan “Off the Table” figuran Joan Roca, Massimo Bottura, Virgilio Martínez, Pía León, Mitsuharu Tsumura y Francis Mallmann.

La campaña también cuenta con el apoyo de Patagonia y de organizaciones chilenas como Defendamos Chiloé, Comunidad La Melga de Chiloé, Fundación Centinela Patagonia y Slow Food Chile.