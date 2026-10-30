Director regional del Sernac es formalizado por VIF: querella denuncia agresiones, amenazas y golpe a su cónyuge embarazada

Patricio Unanue Nadales enfrenta una investigación por presuntos episodios de violencia física y psicológica que se habrían extendido desde 2022.

El director regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en Valparaíso, Patricio Unanue Nadales, fue formalizado por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), luego de una denuncia que apunta a presuntos episodios de violencia física y psicológica contra su cónyuge, algunos de los cuales se habrían registrado desde 2022.

En paralelo, fue declarada admisible una querella criminal presentada en representación de la mujer, que describe presuntas agresiones, amenazas y conductas de hostigamiento durante la relación y después de la separación.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Quilpué, instancia en la que el Ministerio Público expuso antecedentes sobre los hechos denunciados.

Director regional del Sernac es formalizado por VIF

Tras la formalización, el tribunal decretó la prohibición de acercarse a la víctima y de mantener contacto con ella por cualquier medio, además de establecer un plazo de 120 días para investigar.

Entre los episodios expuestos por la Fiscalía figura uno ocurrido en octubre de 2022. Según los antecedentes de la investigación, Unanue habría empujado a su cónyuge durante una discusión en el domicilio que compartían en Quilpué, provocando que cayera por las escaleras desde el segundo piso. La mujer habría resultado lesionada, aunque no denunció el hecho en ese momento.

La querella también relata situaciones ocurridas durante 2025. En mayo de ese año, luego de que la denunciante descubriera que su cónyuge mantenía una relación con otra mujer y planteara la posibilidad de separarse, habría recibido insultos y amenazas relacionadas con la eventual pérdida del cuidado de sus hijos.

Asimismo, el escrito sostiene que durante los cuatro meses posteriores el imputado habría dejado de contribuir económicamente a los gastos del hogar y de los niños.

Los antecedentes presentados también describen supuestas acciones de hostigamiento posteriores al quiebre de la relación. Según la querella, Unanue habría acudido al lugar de trabajo de la mujer, en la Dirección Nacional de Aduanas, para desacreditarla ante sus compañeros. Además, habría rondado su entorno laboral y seguido sus desplazamientos.

Junto con los hechos considerados en la formalización, la querella solicita investigar otros episodios, entre ellos una presunta agresión ocurrida en marzo de 2020, cuando la mujer estaba embarazada, y un incidente registrado en septiembre de 2025 que habría involucrado a uno de los niños.

La investigación continuará durante los próximos 120 días, periodo en que el Ministerio Público deberá esclarecer los hechos denunciados.