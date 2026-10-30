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INE: venezolanos superan a peruanos y son la mayor población migrante en Chile

Los inmigrantes presentan una alta concentración en la Región Metropolitana (60,0%), pero con una desconcentración sostenida hacia el centro y sur del país en comparación a 2017.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en Chile residen 1.608.650 personas inmigrantes, siendo liderados por primera vez por los venezolanos, quienes superaron a los peruanos como la mayor población migrante del país.

Según el documento Inmigración Internacional en Chile, que se basa en los resultados del Censo 2024, la representación extranjera pasó de 4,4% en 2017 a un 8,8%.

Los datos del INE destacan como principal país de origen de la población inmigrante a Venezuela con 41,7%, seguido de Perú con 14,5% (que retrocede del primer lugar que ocupaba en 2017), Colombia (12,3%), Bolivia (10,5%), Haití (5,0%) y Argentina (4,4%), sumando estos seis colectivos al 88,4% de los inmigrantes censados.

En tanto, los colectivos de países vecinos a Chile presentan mayores porcentajes de nacionalización, se observa que el 52,2% de las personas nacidas en Argentina, el 7,9% de las nacidas en Perú con y el 7,8% de los nacidos en Bolivia cuentan con nacionalidad chilena.

Los inmigrantes presentan una alta concentración en la Región Metropolitana (60,0%), pero con una desconcentración sostenida hacia el centro y sur del país en comparación a 2017. Por ejemplo, la participación de la Región de Valparaíso en el total de inmigrantes del país pasó de 5,4% en 2017 a 6,3% en 2024, mientras que, en la Región de Los Lagos pasó de 1,3% a 2,2% en el mismo período.

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