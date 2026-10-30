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Política

Fiscalía Nacional investigará a ministro Rabat y a Luis Silva por eventual prevaricación

El Ministerio Público detalló que la indagatoria “tendrá por objetivo determinar si los hechos denunciados son constitutivos de delito y establecer eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de ellos”.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

La Fiscalía Nacional informó que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indagará la denuncia presentada por los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y su subsecretario, Luis Silva, en el marco de la controversia por la rebaja de penas a violadores de niños.

Los parlamentarios de oposición recurrieron al Ministerio Público tras acusar a las autoridades de eventual prevaricación administrativa, aseverando que Rabat “carece de competencia para hacer prevalecer criterios jurisprudenciales por sobre una norma legal expresa, como tampoco para alterar el principio del efecto relativo de las sentencias”.

Ante esto, Ángel Valencia precisó en una declaración pública que “el documento oficial, dirigido al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir Manterola, da cuenta de la remisión de los antecedentes conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N.º 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, para su conocimiento y los fines procesales que correspondan”.

Junto con ello, el fiscal nacional precisó que “se solicita informar si se determina no iniciar una indagatoria” contra Fernando Rabat y Luis Silva.

“La investigación quedará bajo la dirección del fiscal Jacir, quien contará con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especial Centro Norte, y tendrá por objetivo determinar si los hechos denunciados son constitutivos de delito y establecer eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de ellos”.

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