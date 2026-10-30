Giuseppe Briganti, homicida de dos estudiantes en Valparaíso, recibe la libertad condicional

AGENCIA UNO

La Corte de Apelaciones de Valparaíso concedió el beneficio de la libertad condicional a Giuseppe Briganti, condenado por el homicidio de dos estudiantes en una marcha de 2015.

Esto, tras la revisión vista por la Comisión de Libertad Condicional del tribunal de alzada, consignó radio Biobío.

Giuseppe Briganti fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso en 2018 a 14 años de cárcel, tras realizar disparos que provocaron la muerte de dos jóvenes, durante una marcha estudiantil.

Briganti hizo uso de un arma de fuego para disparar contra los manifestantes, aseverando que estaban atacando la panadería de su familia, asesinando a Ezequiel Borbarán de 18 años, y a Diego Guzmán, de 24 años.

En ambas muertes, el Poder Judicial determinó que el involucrado, que también enfrentó acusaciones de microtráfico y porte y tenencia de armas, actuó con dolo.