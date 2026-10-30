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Política

La Moneda remueve a Luis Silva tras desmarcarse de polémica por rebaja de penas a violadores de niños

La publicación de un video sin informar a Palacio, en el cual apuntaba al ministro Rabat como responsable de la entrega del beneficio a pederastas, sentenció su permanencia en el Gobierno.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El caso de rebaja de condenas a violadores y abusadores de niños cobró su primera víctima en el Ministerio de Justicia, luego que La Moneda anunciara la salida del subsecretario Luis Silva.

El nombre de Silva quedó en entredicho tras publicar un video en el cual se desmarcaba de la controversia y apuntando como responsable de esta situación a su superior, Fernando Rabat.

“El ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico con el que en adelante se resolverían las rebajas de condena. ¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro no está, lo subroga el subsecretario. Y cuando el subsecretario subrogando al ministro de Justicia firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro y eso fue lo que hice”, fueron parte de las palabras de Luis Silva en un registro que no fue visado ni por el Ministerio de Justicia o el Segundo Piso.

Durante la jornada, el ahora ex subsecretario defendió su postura, indicando que “la finalidad del video que subí es informar a la ciudadanía acerca de una materia sobre la que existe un gran desconocimiento. Ese fue el único propósito del video que subimos anoche, informar a la ciudadanía sobre una materia en la que existe un gran desconocimiento”.

En esta línea, ratificó que su publicación no fue informada a Fernando Rabat: “Como el propósito de ese video fue informar, yo no estimé necesario consultarlo con él”.

Ante este episodio, según consignó La Tercera, el Ejecutivo tomó la decisión de concretar la salida de Luis Silva de la Subsecretaría de Justicia.

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