ENAP ratifica fuertes alzas en las bencinas y el diésel: revisa cuánto subirán los combustibles

El diésel encabezará las alzas de esta semana, en medio de la preocupación por el encarecimiento de los combustibles y las movilizaciones de camioneros registradas en distintas rutas del país.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó nuevas alzas en los precios de las bencinas que comenzará a regir a partir de este jueves 12 de noviembre.

El ajuste tendrá su mayor impacto en el diésel, que registrará un alza estimada de $41,9 por litro, mientras que las gasolinas de 93 y 97 octanos también experimentarán un aumento de $38,7 por litro.

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De acuerdo con el informe de variación de precios publicado por la estatal, el incremento también alcanzará al gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular, cuyo valor subirá $38,7 por litro. En tanto, el kerosene tendrá una variación más moderada, con un aumento de $11,5 por litro.

De esta manera, el diésel encabezará las alzas de esta semana, en medio de la preocupación por el encarecimiento de los combustibles y las movilizaciones de camioneros registradas en distintas rutas del país.

En ese sentido, se informó que los nuevos valores corresponden a estimaciones de ENAP y no representan necesariamente el precio final que cada estación de servicio aplicará a sus clientes.

Para calcular estas variaciones, la empresa considera distintos factores, entre ellos los precios de importación de los combustibles en un mercado de referencia cercano y profundo, como la Costa del Golfo de Estados Unidos. A ello se agregan los costos asociados al traslado marítimo de los productos hasta Chile y otros gastos propios de la operación.

Cabe recordar que ENAP publica su informe de precios estimados todos los miércoles y que las variaciones comienzan a aplicarse a partir de la medianoche del jueves. Por lo tanto, los nuevos incrementos estarán vigentes desde las primeras horas de este 12 de noviembre.