Bombo Fica se “jubila” de los escenarios con mensaje a Don Francisco: “Ojala algunos entendieran”

“Así como nosotros somos trabajadores del espectáculo… hay tanto trabajador que necesita retirarse a una edad prudente y con una buena jubilación y por eso damos la lucha para que así sea”, indicó el comediante.

Bombo Fica será parte de la parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2027 y el humorista anunció que dicha presentación marcará su retiro de los grandes escenarios.

En conferencia de prensa, Bombo Fica indicó que “yo me retiro de los grandes eventos. Ya no voy a los grandes festivales, creo que este es el último grande que voy a hacer”.

“Me parece que está bien, uno debe irse al retiro a una edad prudente, al júbilo, ojalá algunos lo entendieran así, partiendo por Don Francisco“, aseveró el comediante.

Esto, en alusión a las declaraciones de Mario Kreutzberger, quien en CNN Chile pidió incrementar la edad de jubilación, sosteniendo que “es imposible, por ejemplo, que se mantenga la jubilación a los 65 años. No hay sistema de jubilación que pueda resistir eso. Entonces, eso va a tener que ir cambiando”.

Ante esto, Bombo Fica recalcó que “hay una edad prudente para retirarse y los países tienen que hacerse responsables de quiénes son los que hacen grandes a un país, que son los trabajadores”.

“Así como nosotros somos trabajadores del espectáculo… hay tanto trabajador que necesita retirarse a una edad prudente y con una buena jubilación y por eso damos la lucha para que así sea. Creo que ha llegado mi hora y así empiezo un retiro de los escenarios y parto con los grandes eventos”.

Ya más distendido, Bombo Fica relató que “por lo que he juntado, puedo morirme tranquilo… aunque me moriría en dos semanas más. Pero no, he juntado para estar tranquilo y además que recibo mi jubilación“.