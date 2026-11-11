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Tras retiro del Congreso: Quiroz condiciona proyecto para frenar alza de combustibles a negociaciones con camioneros

Respecto a eventuales modificaciones al proyecto para frenar las alzas de los combustibles, Quiroz recalcó que debe ser definido por él, Alvarado y el presidente Kast.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, detalló que el proyecto del Gobierno para intentar frenar las alzas de los combustibles, que fue retirado del Congreso a menos de un día de su presentación, se mantendrá pausado a la espera de los resultados de las conversaciones con los camioneros paralizados.

El titular de Hacienda detalló que la propuesta fue consensuada entre su cartera, el biministro Claudio Alvarado y el presidente José Antonio Kast, pero que decidieron suspender su tramitación para centrarse en lograr el fin del paro.

“Ese primer proyecto era un proyecto que contaba con el apoyo; de hecho, fue una idea que surgió de ellos mismos en algún minuto de la Confederación del Transporte, la Confederación del Transporte Terrestre y la de dueños de camiones, entre otros, pero ahora han seguido otras conversaciones y pusimos ese proyecto en pausa a la espera de lo que salga”, indicó Jorge Quiroz.

Respecto a eventuales modificaciones al proyecto para frenar las alzas de los combustibles, Quiroz recalcó que debe ser definido por él, Alvarado y Kast.

“Lo que salga que se modifique nuevamente va a ser un acuerdo conjunto entre el presidente, que tiene que ver con este tema primeramente, del Ministerio del Interior y quien habla”, sentenció.

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