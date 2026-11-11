Tras retiro del Congreso: Quiroz condiciona proyecto para frenar alza de combustibles a negociaciones con camioneros

Respecto a eventuales modificaciones al proyecto para frenar las alzas de los combustibles, Quiroz recalcó que debe ser definido por él, Alvarado y el presidente Kast.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, detalló que el proyecto del Gobierno para intentar frenar las alzas de los combustibles, que fue retirado del Congreso a menos de un día de su presentación, se mantendrá pausado a la espera de los resultados de las conversaciones con los camioneros paralizados.

El titular de Hacienda detalló que la propuesta fue consensuada entre su cartera, el biministro Claudio Alvarado y el presidente José Antonio Kast, pero que decidieron suspender su tramitación para centrarse en lograr el fin del paro.

“Ese primer proyecto era un proyecto que contaba con el apoyo; de hecho, fue una idea que surgió de ellos mismos en algún minuto de la Confederación del Transporte, la Confederación del Transporte Terrestre y la de dueños de camiones, entre otros, pero ahora han seguido otras conversaciones y pusimos ese proyecto en pausa a la espera de lo que salga”, indicó Jorge Quiroz.

Respecto a eventuales modificaciones al proyecto para frenar las alzas de los combustibles, Quiroz recalcó que debe ser definido por él, Alvarado y Kast.

“Lo que salga que se modifique nuevamente va a ser un acuerdo conjunto entre el presidente, que tiene que ver con este tema primeramente, del Ministerio del Interior y quien habla”, sentenció.