Sernac busca que organizadores de fallido Duelo de Leyendas restituyan el dinero a afectados

El Sernac adoptó esta decisión luego de diversas gestiones previas, debido a la demora y a la falta de información respecto de la devolución a los consumidores que compraron entradas.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció el inicio de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la Fundación para el Desarrollo del Deporte y Bienestar Intersportainment y con Punto Ticket, con el propósito de restituir el dinero a los usuarios afectados tras la no realización del Duelo de Leyendas América 2026.

Dicha actividad se realizaría a fines de marzo pasado en el Estadio Claro Arena y en el Hotel Marriott Santiago.

El Sernac adoptó esta decisión luego de diversas gestiones previas, debido a la demora y a la falta de información respecto de la devolución a los consumidores que compraron entradas, cuyos valores fluctuaban entre los $28 mil y hasta los $402 mil.

El evento deportivo se iba a realizar entre el 27 y 29 de marzo con la presencia de reconocidos futbolistas internacionales retirados, entre ellos, el brasileño Ronaldinho, el uruguayo Diego Lugano, el argentino Juan Pablo Sorín, junto con deportistas nacionales.

Adicionalmente, el espectáculo incluía actividades exclusivas previas, como la Gala de Leyendas + Meet & Greet en el Hotel Marriott Santiago. Sin embargo, días previos al evento, se informó que no se realizarían.

A la fecha, el Sernac ha recibido alrededor de 600 reclamos asociados al evento.

Por su parte, la organización solo se ha limitado a emitir una declaración pública en mayo pasado, donde informó que “decidimos esperar hasta contar con información concreta, respaldada y completamente confirmada antes de comunicar oficialmente los próximos pasos del evento, con el objetivo de evitar entregar fechas o modalidades que posteriormente pudieran modificarse”.

“Pronto habrá nueva fecha y se conocerán los próximos pasos del evento (beneficios y devoluciones)”. Esto, no ha sucedido.