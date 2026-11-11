“Estamos US$400 millones hacia atrás”: Quiroz descarta recurrir a las utilidades de ENAP para contener las bencinas

El titular de Hacienda explicó que el costo de las medidas para contener el precio de la bencina y el diésel ya supera las ganancias obtenidas por la petrolera estatal entre enero y septiembre de este año.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó recurrir a las utilidades de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para financiar nuevas medidas que permitan contener el incremento en el precio de los combustibles.

Según explicó, los recursos generados por la estatal ya fueron superados por el gasto fiscal destinado a subsidiar la bencina y el diésel.

Quiroz descarta recurrir a las utilidades de ENAP para contener las bencinas

En entrevista con Mega, el secretario de Estado detalló que las medidas implementadas para amortiguar las alzas, entre ellas los subsidios y la reducción del impuesto específico, han significado un desembolso de US$1.500 millones. La cifra supera los US$1.112 millones de ganancias que ENAP registró entre enero y septiembre de este año.

De acuerdo con Quiroz, el gasto público ya excede en aproximadamente US$400 millones las utilidades obtenidas por la petrolera. “El Estado ha gastado, en términos de impacto fiscal, entre el subsidio y el menor impuesto, US$ 1.500 millones, que excede largamente la utilidad de ENAP”, sostuvo.

Consultado por la disponibilidad de esos fondos, agregó: “O sea, está ocupada ya, está previsionada y ahí está. Estamos US$ 400 millones hacia atrás. Esa es la situación”.

La alternativa de utilizar las ganancias de ENAP había sido planteada por parlamentarios y gobernadores regionales, en medio de las movilizaciones de camioneros que comenzaron el lunes en distintas carreteras del país por el encarecimiento de los combustibles.

La empresa estatal, en tanto, informó utilidades por US$1.112 millones durante los primeros nueve meses del año, lo que representa un aumento de 119% frente al mismo período de 2025. Además, en abril el Gobierno solicitó traspasar al fisco el 70% de las ganancias obtenidas por la compañía durante 2025.

Pese a descartar esa vía de financiamiento, el titular de Hacienda abrió la posibilidad de implementar nuevos mecanismos para moderar las alzas.

En ese contexto, señaló que el Ejecutivo mantiene conversaciones con el sector para evaluar una alternativa que podría materializarse mediante un proyecto de ley. “Podemos hacer un esfuerzo adicional por pausar más aún las alzas. Eso es lo que se está dialogando en este minuto. Probablemente a través del proyecto de ley”, afirmó.

Sin embargo, Quiroz advirtió que cualquier iniciativa adicional implicará nuevos recursos fiscales, en momentos en que el Congreso discute el Presupuesto 2027.