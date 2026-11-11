La Moneda se retracta y anuncia que repondrá Yo Elijo mi PC en Ley de Presupuesto 2027

La medida del Ejecutivo de poner fin a la entrega de computadores a estudiantes de séptimo básico, instaurado durante el gobierno de Michelle Bachelet, generó rechazo transversal en el mundo político.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, anunció que La Moneda dio pie atrás a su postura de poner fin al plan Yo Elijo mi PC y apuntó que esta propuesta será repuesta en la discusión de la Ley de Presupuesto 2027 en el Senado.

La medida del Ejecutivo de poner fin a la entrega de computadores a estudiantes de séptimo básico, instaurado durante el gobierno de Michelle Bachelet, generó rechazo transversal en el mundo político.

Sé que la mayoría de ustedes han visto el impacto vivencial de la entrega de computadores. Yo empatizo plenamente con esa experiencia, pero también sé que muchos de ustedes han visto los estudios y no siempre esta entrega resulta en mejores aprendizajes. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para conciliar ambas cosas”, indicó Quiroz.

En esta línea, el ministro Jorge Quiroz declaró a los parlamentarios que “habiendo escuchado a la sala y tomando lo que siempre ha sido la motivación del presidente Kast, especialmente por la educación básica, es que queeremos plantear a nivel del Senado una mirada conjunta, donde consideremos la entrega de computadores, pero también recoger elementos que permitan mejorar este programa”.

El anuncio de Quiroz de reponer Yo Elijo mi PC se da luego que la Cámara de Diputados rechazara la partida Educación en la Ley de Presupuesto 2027.