La advertencia de la Dirección Meteorológica estará vigente hasta la tarde del jueves 12 de noviembre e incluye sectores de cinco regiones.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para toda la Región Metropolitana (RM) por calor intenso, ante el pronóstico de temperaturas que podrían alcanzar los 36°C.

La medida implica reforzar la preparación de los organismos de emergencia y disponer de recursos para responder ante una eventual intensificación del fenómeno. Pero ¿qué significa este nivel de alertamiento y qué riesgos representa para la población?

Qué significa la Alerta Amarilla que declaró Senapred en la RM por temperaturas extremas

De acuerdo con la explicación entregada por las autoridades, la Alerta Amarilla por calor intenso se activa cuando las condiciones meteorológicas pueden generar dificultades, principalmente en personas que pertenecen a grupos vulnerables.

Aunque es poco probable que las altas temperaturas afecten a la mayoría de la población, existe un riesgo moderado a alto para quienes tienen mayor exposición o problemas de salud, además de una posible mayor demanda de atención médica. Gobierno de Chile

La decisión se adoptó a partir de los antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que pronosticó temperaturas extremas para la cordillera de la Costa, el valle y la precordillera de la Región Metropolitana. En esos sectores se esperan máximas de entre 32°C y 36°C durante este miércoles y jueves, con los registros más elevados previstos para los sectores del valle.

Frente a este escenario, Senapred llamó a extremar las medidas de autocuidado, especialmente con niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o discapacidad.