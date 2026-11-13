Alejandro Weber: “Estamos en recesión… pero vamos a salir”

El decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, exsubsecretario de Hacienda y columnista de Revista D, asegura que 2027 será un buen año, pero advierte que el gran dolor de la economía es el empleo. “Tenemos que bajar los costos laborales. No hay otro camino”.

Cuando llegó a estudiar a la universidad en Santiago, pocos creían que Alejandro Weber era oriundo de Paillaco, en la Región de Los Ríos. Fue en esa comuna rural que cursó la enseñanza básica y media en establecimientos públicos, antes de estudiar psicología en la Universidad Católica, porque cabe decir que no es en su origen ingeniero comercial como cualquier incauto pensaría: su interés por la economía conductual lo llevaría años después a realizar un doble magíster en Administración de Empresas (MBA) y en Políticas de Desarrollo Internacional (MIDP) por la Universidad de Duke, en Estados Unidos.

Gracias a su amplio abanico de intereses y conocimiento es que llegó a ser director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública entre 2018 y 2020, para luego transformarse en subsecretario de Hacienda entre 2020 y 2022, lo que lo consolidó como especialista en modernización del Estado, gestión estratégica de personas y diseño de políticas públicas. Desde 2022 es decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián.

Es en esos roles que ha aprendido que la economía y las emociones se cruzan en las expectativas de la gente, existiendo hoy un problema grave de confianza. “No confiamos en que se estén haciendo bien las cosas, en que vamos a recuperar el empleo. Lo que necesitamos es un shock de confianza. Uno ajusta su conducta a las expectativas que tiene de los demás. En educación es muy patente. Cuando un profesor cree que sus estudiantes son flojos, que no van a llegar lejos, que no tienen potencial, ajusta su conducta a esas expectativas, y todo se transforma en una profecía autocumplida. Les exige menos, confía menos en ellos, y efectivamente les va peor. Aquí tenemos que cambiar el esquema: tener altas expectativas de los otros y confiar en las instituciones. Y para eso, quienes tienen algún espacio de poder —en el gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, la academia o frente a un micrófono— tienen que ejercerlo con prudencia, con justicia y con responsabilidad”.

—¿Estamos en recesión, como afirmó José De Gregorio?

“Tiene cabeza de gato, cola de gato, cuerpo de gato: es un gato. Los dos primeros meses ratificados por el Banco Central muestran contracciones, y vamos a completar un tercer trimestre consecutivo negativo. Entonces sí, estamos en recesión, pero vamos a salir adelante. De hecho, estamos en recesión porque como país lo estropeamos todo, pero ahora juntos tenemos que avanzar. ¿Qué la explica? Fundamentalmente la minería. El ministro Quiroz habló de una recesión minera, y es correcto: en el Imacec de agosto la minería se contrajo 18%, y en el de septiembre, 12%. El PIB no minero, en cambio, ha crecido”.

—Se habla de una economía a dos velocidades en donde por un lado la minería se contrajo, pero el consumo avanza.

“El resto de la economía muestra resultados bastante positivos. En el último Imacec, el PIB no minero creció 2%, y el comercio y la industria, entre 4% y 4,5%. Pese al alza de los costos laborales y a la caída de la inversión, el sector privado ha tratado de empujar, y esa es una buena noticia. Pero también hay que decir que 2026 es un año perdido en términos de crecimiento. Hay quienes proyectan un crecimiento negativo: para que sea positivo, el último trimestre tiene que crecer 1,25%, y venimos de tres trimestres negativos. Esto pasó fundamentalmente por un escenario internacional que no estaba en ninguna proyección. Antes de la crisis de Medio Oriente, el Banco Central proyectaba entre 1% y 1,75%; hoy, entre 0,25% y 0,75%”.

—¿Cómo se da vuelta el escenario?

“El Banco Central proyecta que 2027 va a ser un buen año, con un crecimiento de entre 2% y 3%, impulsado por la inversión, que crecería un 8%. ¿Por qué? Porque se ha hecho un buen trabajo aprobando proyectos. Las expectativas de los inversionistas están altas y por eso ha habido un boom de ingreso de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Veníamos de tres años muy malos: desde 2019 tuvimos el estallido, la pandemia y una conducción económica que a mi juicio no fue apropiada. El gobierno respondió agilizando aprobaciones por 40.000 millones de dólares. Nunca habíamos tenido tanta aprobación en tan poco tiempo”.

El dolor del empleo

Weber coincide en que hoy el gran desafío está en impulsar el empleo, ya que se ha dado un desanclaje entre el producto y el empleo. “Antes, cuando la economía crecía un punto, la ocupación avanzaba 0,5 puntos. Hoy, 0,2 o 0,3. No es tanto por la inteligencia artificial: los proyectos de inversión son más intensivos en capital y en maquinarias que en mano de obra. ¿Vamos a estar mejor en 2027? Sí, pero la pregunta es qué hacemos con el empleo. El Banco Central ajustó la tasa natural de desocupación a 8,5%”, dice.

—¿Tenemos que aceptar que el desempleo de equilibrio es cercano al 8,5% y ya no al 6,5%?

“Siempre se dijo que el pleno empleo en Chile estaba en torno al 6%. Aun con la megarreforma, la reforma del mercado de capitales, la laboral y los proyectos aprobados, es probable que no podamos bajar el desempleo del 8%. Y si recuperamos el crecimiento, pero el desempleo no cae, tenemos un problema del que hay que hacerse cargo de otra manera. Al gobierno se le criticó que puso todo su capital político en reformas y desatendió el corto plazo. Creo que escuchó esa crítica con el plan Chile Despega, que inyecta liquidez, agiliza la inversión pública y apunta a subsidios al empleo. Los dos primeros componentes están bien diseñados, pero el de subsidios es débil y tiene que fortalecerse. Es cierto que las empresas no van a contratar significativamente más porque el Estado les pague un subsidio, pero sí empuja. Hoy hay un fondo de cerca de 100 millones de dólares, completamente insuficiente”.

—La confianza de empresarios y consumidores ha retrocedido. ¿Por qué el optimismo del ministro Quiroz no contagia?

“Hay un descalce temporal y otro de actores. Sabemos que la reactivación viene, pero hay que aguantar hasta que llegue. Y mientras los inversionistas ven que Chile va a despegar, los consumidores están muy pesimistas porque ven en el día a día lo que pasa con el desempleo. En diciembre estaba en 8%; hoy, en 9,8%. Tenemos cerca de 1.080.000 personas desempleadas, hemos destruido empleo formal y unas 180.000 personas llevan más de un año buscando trabajo. Además, está la inflación sobre el 4% y camino al 5%: la meta del Banco Central la hemos ido chuteando para adelante. Este año el sinceramiento internacional de los precios de los combustibles fue muy fuerte. En abril, un punto completo de inflación se explicó por el transporte, y el diésel ha subido cerca de 60% en los últimos meses. Eso golpeó a los consumidores y está medido en todas las encuestas. Pasamos de 40% a 80% de personas que creen que la economía va por mal camino. Entonces, si creo que la economía va a andar mal, si veo que el empleo no repunta, si creo que puedo perder la pega, el consumo se ralentiza, las decisiones de las personas se ven afectadas, y no somos capaces de traspasar el optimismo de las reformas a la vida cotidiana”.

—¿Hasta cuándo alcanzará la paciencia ciudadana?

“La clase política, el gobierno y también el Congreso tienen que aquilatar el problema. El mundo crece en torno al 3% y Chile al 0%. Nuestros vecinos recuperaron el empleo prepandemia y nosotros no. ¿Por qué, si durante décadas hicimos muy bien el trabajo? El Banco Central acuñó un término muy elegante: el shock autónomo, que coloquialmente son los autogoles que nos hemos hecho. El salario mínimo subió 22% real en cuatro años; el resto de los salarios, 6%. Y con las reformas que todos aprobamos —40 horas, pensiones— los costos laborales subirán 15% de aquí a 2029. Son decisiones nuestras. ¿Cómo bajar el desempleo? Bajando los costos laborales. No hay otro camino. La inteligencia artificial, además, va a golpear los servicios basados en conocimiento, y el desempleo ya está afectando más que antes a los jóvenes que egresan de la educación superior. Tenemos un desafío enorme, pero si no reconocemos el problema de las decisiones que tomamos, estamos errando en identificar la raíz del problema”.

—La Encuesta Bicentenario mostró que solo un 29% cree que se progresa por esfuerzo personal, y el 49% espera que el Estado se haga cargo del bienestar.

“La encuesta siempre es un buen reflejo de la coyuntura, porque las percepciones se basan en la vida cotidiana. Las personas ven que no hemos podido generar soluciones a sus problemas. Cuando la economía no crece, no hay empleo y las perspectivas no son auspiciosas, muchas familias perciben que da lo mismo cuánto se esfuercen. El refugio en el Estado aparece como una búsqueda natural de protección. Esos resultados deberían preocupar a los tomadores de decisiones, sobre todo a quienes creemos en las ideas de la libertad: en una economía social de mercado y en un Estado capaz de generar las condiciones y de ser muy severo con quienes incumplen las reglas. En una crisis así, necesitamos una mano muy firme con quienes incumplen las normas y una mano abierta y solidaria con quienes lo están pasando mal”.

Benzinazo y presupuesto

—¿Eso le faltó al gobierno, partiendo por el bencinazo?

“La crisis internacional iba a golpear el bolsillo de las familias de una u otra manera. En 2022, con la guerra en Ucrania, el precio del barril se disparó, pero no lo sentimos en el bolsillo porque el Estado actuó con el Mepco, a un costo de 2.200 millones de dólares. Hoy no teníamos esa plata. Pero esa decisión golpeó fuerte a las familias; no se puede tapar el sol con un dedo. El presupuesto de la Nación es un cuarto de la economía, más de 90.000 millones de dólares, y para no ser inflacionario no puede crecer más que eso. El del próximo año crece 1,5%, mientras esperamos que la economía crezca entre 2% y 3%: es una buena señal. Pero dentro de él se puede reasignar: sacar plata de gasto corriente y llevarla a inversión que genere empleo en el corto plazo, o a subsidios a la demanda de empleo. En pandemia diseñamos el IFE Laboral con académicos como Joseph Ramos, Andrea Repetto y David Bravo: había pega y había que incentivar a la gente a buscarla. Fue una buena política para ese problema. Hoy el problema es otro, de demanda: la gente sale a buscar, ofrece su trabajo, pero no hay pega. Y para crearla hay que bajar los costos laborales”.

—El Presidente Kast pidió a los empresarios que el alivio tributario no termine en depósitos a plazo. ¿Basta con apelar a ese compromiso país?

“En Chile hay un millón de empresas, y solo unas 25.000 son grandes. No es que no creen empleo porque no quieran: no pueden. Más que pedirles que contraten, la pega del Estado es generar las condiciones. La ley de reconstrucción va en esa línea. Se ha caricaturizado como una rebaja de impuestos a las grandes empresas, pero el 99% son pymes y los beneficios van para ellas: con el nuevo régimen Pro Pyme, que rige desde noviembre, muchas pagarán cero impuesto. Estimamos que la ley aportará entre 0,5 y 1 punto de crecimiento, muy relevante para una economía que crece al 0%.

—Eugenio Tironi escribió una columna en “El Mercurio” en la que señaló que el discurso de “inviertan en Chile” se dirige a empresarios que ya no son el patriarca del siglo XX, sino equipos especializados con patrimonio globalizado. Quizás ya no hace eco.

“Las empresas toman decisiones racionales de inversión. Teníamos una economía poco competitiva, envuelta en una maraña regulatoria, y un periodo de mucha inestabilidad política, con dos procesos constitucionales fallidos. Los retiros previsionales, que le secaron 50.000 millones de dólares al mercado de capitales; el populismo de muchos parlamentarios; las acusaciones constitucionales, incluso contra un presidente: todo eso fue un cóctel brutal. Algunos se ven tentados a culpar al gobierno actual, pero lo que vivimos es consecuencia de muchos años de deterioro. Y las decisiones de hoy van a tener consecuencias en uno, dos, tres, cuatro y cinco años más”.

—¿La ley de Reconstrucción es suficiente?

“No. Hay que avanzar en la reforma al mercado de capitales para abaratar el crédito, y sobre todo en el mercado laboral. Hoy la regulación es completamente anacrónica, no responde a la coyuntura y menos a lo que va a pasar en cinco años con la inteligencia artificial. Necesitamos flexibilidad sin precarización. No hay nada más precario que no tener empleo. Hay que modificar el cálculo de la ley de 40 horas, ¿Cómo no va a ser razonable que una empresa de turismo pueda tener más horas en los peaks de temporada y después bajar a 20 horas si es necesario? ¿O que alguien que presta servicios a distintas instituciones pueda tener dos o tres contratos por hora? Eso hoy está amarrado a la indemnización. Hoy la indemnización es una camisa de fuerza: como solo se paga si te despiden, genera relaciones completamente insanas entre trabajador y empleador, y además muy caras”.

—Un grupo de economistas proponen extender el plan Chile Despega a 12 meses, condicionarlo a empleo nuevo y ampliar los cupos a 264.000. ¿Se debería acoger?

“Desde la USS propusimos en abril un subsidio a la demanda para nuevos contratos de personas con tres meses o más sin empleo, a partir de recursos dirigidos al empleador. El gobierno destina cerca de 100 millones de dólares; creemos que perfectamente se pueden triplicar sin afectar las metas de déficit ni el techo de gasto. Hay que fortalecer los subsidios a la demanda”.

La universidad como puente

—¿Qué habilidades exige hoy el mercado?

“Todavía estamos aprendiendo de la inteligencia artificial. Hay dos hipótesis: que los robots nos van a pasar por encima o que tenemos que desarrollar las capacidades para usarlos críticamente. Hay, además, una discusión ética muy fuerte sobre los algoritmos. Por eso hoy cobran más importancia que nunca las humanidades. El instrumental que enseñamos va a quedar obsoleto, pero no las capacidades complejas: pensamiento crítico, decidir en la incertidumbre, tolerar la frustración, liderar equipos, empatizar con los contextos, comunicar estratégicamente. Desde el primer hasta el último día de su formación, nuestros estudiantes de Ingeniería Comercial enfrentan desafíos de negocio reales: trabajamos con empresas que viven coyunturas estratégicas, operacionales, financieras o de marketing, y desarrollamos los casos con ellas. Todo esto se complementa con una de nuestras principales fortalezas: una malla curricular con más presencia de cursos tech, del mercado universitario”.

—¿Cómo puede la academia ser un motor de productividad y no solo una observadora?

“Chile puede convertirse en exportador de servicios basados en conocimiento: ingeniería eléctrica, geología, servicios financieros. Y las universidades tenemos un activo, que es la confianza ciudadana. En medio de una crisis de confianza en las instituciones, la encuesta CEP y otras muestran que las personas valoran las universidades como espacios para encontrar distintos puntos de vista. Somos vistas como puentes entre la formación y la industria, entre el Estado y el sector privado, y tenemos el desafío de incidir en la política pública. Por eso tenemos un Centro de Políticas Públicas que empuja aquello que creemos que es la vanguardia: un sector público más productivo, mejores servicios del Estado, crecimiento sostenible y recuperar los niveles de empleo prepandemia”.

—Ante todo este panorama económico, ¿cómo está su ánimo?

“Soy un realista, y a veces los realistas son optimistas con buena información. 2027 va a ser un buen año, y eso no está basado en declaraciones, sino en números e inversiones aprobadas. Las reformas van a aumentar el PIB tendencial. Y tenemos oportunidades enormes: un hub financiero, las tierras raras, con un proyecto en desarrollo en el Biobío y muchos otros en exploración, el hidrógeno verde, el salmón, que se transformó en la segunda industria del país, la industria forestal y la celulosa, centrales para la economía del sur. El gran desafío es el tránsito entre el hoy y ese mañana próspero. Ahí la empresa juega un rol central, pero es el Estado el que tiene la responsabilidad de empujar el carro para que las personas estén un poco mejor”.