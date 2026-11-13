Sexo, mentiras y semiconductores

Todo el conocimiento del CEO de Nvidia, Jensen Huang, no lo habría librado de la honey trap, una de las artimañas más antiguas de la inteligencia no artificial: la seducción como vía de acceso a quien tiene algo valioso para un Estado. A veces se trata de extorsionar con imágenes; a veces, extraer secretos. Explotar una debilidad humana donde los cortafuegos son más morales que tecnológicos.

China gasta cada año más dinero importando semiconductores que petróleo. En el mercado de los chips más avanzados, altamente concentrado, la dependencia es casi absoluta. Un cuello de botella del que Beijing es consciente, pero también Estados Unidos, que ha levantado barreras para limitar el acceso de su rival a estos diminutos componentes, que son parte de una carrera mayor por el liderazgo en tecnologías como la inteligencia artificial (IA), la robótica y la computación cuántica. Ahí es donde entra en escena Jensen Huang.

El jefe de Nvidia, compañía avaluada en US$4,5 billones antes del escándalo, admitió en un mensaje a sus empleados haber tenido una relación extramarital con Alice Huang (Huang Le), ciudadana china y hasta hace poco alta ejecutiva de Megaspeed, empresa de centros de datos con sede en Singapur y cliente de Nvidia. Según la inteligencia estadounidense, ella habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado chino para obtener información del magnate e influir en él, para que presionara en Washington por flexibilizar los controles a la exportación de chips. El directorio de Nvidia abrió una investigación independiente, , pero luego de que la prensa destapara otro affaire con una subordinada, al todopoderoso CEO no le quedó más que dar un paso al costado antes de seguir hundiendo el valor accionario de la compañía.

Producto del boom actual de la IA, en el que los potentes chips de Nvidia son clave, Huang adquirió un estatus de celebridad o “rockstar”, algo no tan común para personas provenientes del mundo tecnológico: lo cortejaban políticos de las principales potencias y en las ferias se armaban filas de fanáticos que esperaban una selfie con este magnate de 63 años que, como sello, viste una ajustada chaqueta de cuero negra. Hace un par de años, Mark Zuckerberg, dueño de Meta, lo llamó “el Taylor Swift de la tecnología”.

Pero el problema no radica ahí, sino en que Huang está justo en el epicentro de una de las competencias más reñidas entre Estados Unidos y China: la del liderazgo una tecnología cuyo impacto ya es crucial en ámbitos como el económico y el militar.

Por ahora, Nvidia asegura que no comparte información clasificada con sus clientes, y el presidente Donald Trump, que llevó a Huang en el Air Force One en su pasada visita a Beijing, le ha dado crédito al ingeniero. “Le pregunté: ‘¿Tenías alguna idea de que ella era una espía?’. Me dijo: ‘No tenía idea de que ella era una espía’. Y realmente le creo”, aseguró el mandatario.

Mientras las agencias de seguridad estadounidenses, singapurenses y taiwanesas están intentando aclarar esto último (por supuesto, el gobierno chino niega cualquier vinculación), de comprobarse el espionaje, todo el conocimiento de Huang no lo habría librado de la honey trap, una de las artimañas más antiguas de la inteligencia no artificial: la seducción como vía de acceso a quien tiene algo valioso para un Estado. A veces se trata de extorsionar con imágenes; a veces, extraer secretos. Explotar una debilidad humana donde los cortafuegos son más morales que tecnológicos.

En su natal Taiwán los sentimientos son encontrados. Si bien no es un activista en la defensa de la isla democrática, constantemente acosada por China, que la considera una “provincia rebelde”, Huang ha destacado su rol central en el desarrollo de la IA. Algo que llena de orgullo a sus habitantes, quienes incluso hablan de un “escudo de silicio”, un cierto efecto disuasivo ante un eventual ataque del continente, por el hecho de estar en el origen de una de las cadenas de suministro más importantes y valiosas del mundo. Según testimonios recogidos por The Taipei Times, el magnate despierta desde simpatía hasta incredulidad ante las acusaciones.

Para los “halcones” de Washington, el caso confirma sus temores más profundos, mientras las “palomas” advirtieron una maniobra para enturbiar de antemano la reunión entre Trump y Xi Jinping prevista en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen. El mismo 18 vence el plazo que tres comités de la Cámara de Representantes le dieron a Huang para declarar a puerta cerrada.

Así como la combinación de tecnología, espías, sexo y rivalidad geopolítica nos devuelve a un lugar muy parecido a una nueva Guerra Fría, la pregunta de fondo es cuán dependiente es el progreso de individuos sumamente empoderados o capacitados que no son necesariamente líderes políticos. Cuando Elon Musk salió del gobierno de Trump, su enojo inicial lo llevó a poner en duda su colaboración con la carrera espacial estadounidense. Luego retrocedió. Huang tampoco es cualquier ejecutivo. Más allá de sus aventuras, con el daño a su familia y a la compañía (que ha perdido cientos de miles de millones de dólares), lo que puede estar en juego es la supremacía tecnológica de mañana.

Un caso difícil de procesar, incluso para el rey de los chips.