Tohá y paro de transportistas: “Lo que el Gobierno encontraba caro las familias, sí le parece razonable para los camioneros”

Carolina Tohá, ex ministra y otrora candidata presidencial, expresó su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los grandes gremios del transporte de carga, lo que puso término al paro de los camioneros.

Esto, luego que La Moneda informara que se rebajará el precio del diésel en $142 pesos, además del congelamiento de los valores de las bencinas hasta marzo de 2027, la devolución del impuesto específico a los combustibles de hasta un 90% e incrementar en 70% la tasa de recuperación de peajes para buses, lo que tendrá un costo fiscal de USD 900 millones.

Ante esto, Carolina Tohá cuestionó que “lo que el gobierno encontraba demasiado caro para cuidar el bolsillo de las familias, proteger el empleo o recuperar la economía, sí le parece razonable para calmar a los camioneros”.

Para el ex titular de Interior, “gobernar así equivale a tener una fábrica de malestar social”.

Tohá también advirtió que “algunos han dicho que la fuerza de los transportistas doblega a todos los gobiernos. No es así. Lagos y Boric enfrentaron movilizaciones similares haciendo valer la ley y sin hacer concesiones desmedidas”.