Joaquín Lavín León será reformalizado y Fiscalía eleva monto defraudado a $216 millones

Constanza Encina, fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina, pidió audiencia para el próximo 10 de diciembre al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La Fiscalía Metropolitana Oriente anunció que reformalizará al ex diputado Joaquín Lavín León, tras recabar nuevos antecedentes que elevan el monto defraudado al fisco, llegando a $216 millones.

Constanza Encina, fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina, pidió audiencia para el próximo 10 de diciembre al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago “en virtud de nuevos antecedentes que se encuentran en la carpeta de investigación”.

En su presentación, dada a conocer por MegaNoticias, el Ministerio Público incluye al ex mano derecha de Lavín León, Arnaldo Domínguez, y su pareja Belén Carrasco, quienes están siendo investigados por fraude al fisco.

Además de ampliar el monto defraudado por el esposo de Cathy Barriga y sus más cercanos, la Fiscalía Oriente buscará extender el periodo de investigación.

El ex diputado es sindicado por el Ministerio Público como el creador de la plataforma SocialTazk, la que habría sido financiada con asignaciones parlamentarias y usada con fines electorales.

Junto con ello, a Joaquín Lavín León se le vincula con el uso irregular de bases de datos de electores y la presentación de más de 180 facturas ideológicamente falsas de una empresa vinculada a un exasesor, por $91 millones.

Respecto a los asesores de Lavín León, son acusados por la presentación de informes falsos para cobrar honorarios por asesorías parlamentarias ficticias.

En la causa también se indagan delitos como fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado, entre otros.