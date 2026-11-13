Las autoridades descartaron, por ahora, indicios de un ataque malicioso y trabajan para restablecer los sistemas de control aéreo.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó detener todos los despegues en los aeropuertos del país, luego de detectar una falla en las comunicaciones de los centros encargados de controlar el tráfico aéreo.

La medida, que se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, fue adoptada por razones de seguridad y ante lo que el organismo calificó como “circunstancias extraordinarias”.

Estados Unidos paraliza sus aeropuertos: FAA ordena suspender todos los vuelos del país

A través de una alerta, la autoridad aeronáutica instruyó que todas las aeronaves que tenían previsto salir permanecieran en tierra.

En tanto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el problema afectaba a los centros de control de tráfico aéreo en ruta y aseguró que equipos técnicos de la FAA trabajan para identificar su origen y recuperar los sistemas.

La interrupción también tuvo consecuencias en la operación de los servicios de control. De hecho, algunas zonas del espacio aéreo estadounidense quedaron bajo la condición denominada “ATC Zero”, que se utiliza cuando los controladores no pueden entregar asistencia a las aeronaves.

En Chicago, por ejemplo, un funcionario advirtió a los pilotos que se habían perdido las frecuencias de radio y los sistemas automatizados de coordinación.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que, hasta ahora, existan antecedentes que apunten a una amenaza contra el país. “No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por el momento”, afirmó desde la Casa Blanca.

Asimismo, dos funcionarios policiales señalaron a CNN que los primeros reportes tampoco apuntaban a un ciberataque, aunque las causas de la emergencia aún no habían sido establecidas de manera definitiva. Por ello, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el alcance de la falla y restablecer el funcionamiento de los sistemas.