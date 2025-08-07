Secciones
Las razones por las que Chile fue el país de la OCDE donde más crecieron los ingresos reales en el primer trimestre

El ascenso en Chile, que corresponde al 3,1%, supera a países como Estados Unidos, Italia o el Reino Unido.

Patricio Torres
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer que los ingresos reales por habitante en Chile crecieron un 3,1% en el primer trimestre de 2025, lo que lo convirtió en el país miembro que registró un mayor incremento. El ascenso a nivel organización se estancó en un 0,1%.

El organismo, a través de un comunicado, explicó que los resultados fueron debido a una caída de la inflación y al aumento de la actividad. Asimismo, detalló que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en Chile subió un 0,5%, lo que “junto al descenso de la inflación contribuyó al tirón” de crecimiento en el tópico.

Los ingresos reales están integrados por todo tipo de remuneraciones, ya sean salarios, rentas inmobiliarias y financieras o las prestaciones sociales que perciben las familias. A esto se le descuentan los impuestos que tienen asociados para determinar finalmente el dinero que les queda disponible a las personas.

El último resultado anunciado por la OCDE, que correspondía a los últimos tres meses de 2024, los ingresos reales por habitante en Chile se habían reducido un 2,27%.

Los resultados del G7

En el primer trimestre de 2025, el indicador tuvo una tendencia al alza en la mayor parte de los países del G7, particularmente en Italia (1%) y en menor medida en Estados Unidos (0,5%), en este último caso por el alza de las remuneraciones de los asalariados y algunas mayores prestaciones sociales públicas, que compensaron la baja del PIB por habitante (-0,3%).

En la otra vereda, países que registraron descensos en los ingresos reales per cápita fueron Reino Unido (-1,3%), Alemania (-0,4%) y España (-0,2%).

Sin embargo, el país miembro de la OCDE que tuvo el mayor descalabro en su primer trimestre fue Portugal con un retroceso del 4,5%. La razón sería un incremento de los impuestos que se sumaron a una disminución del PIB por habitante.

