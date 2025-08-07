Las razones por las que Chile fue el país de la OCDE donde más crecieron los ingresos reales en el primer trimestre

El ascenso en Chile, que corresponde al 3,1%, supera a países como Estados Unidos, Italia o el Reino Unido.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer que los ingresos reales por habitante en Chile crecieron un 3,1% en el primer trimestre de 2025, lo que lo convirtió en el país miembro que registró un mayor incremento. El ascenso a nivel organización se estancó en un 0,1%.

El organismo, a través de un comunicado, explicó que los resultados fueron debido a una caída de la inflación y al aumento de la actividad. Asimismo, detalló que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en Chile subió un 0,5%, lo que “junto al descenso de la inflación contribuyó al tirón” de crecimiento en el tópico.

Los ingresos reales están integrados por todo tipo de remuneraciones, ya sean salarios, rentas inmobiliarias y financieras o las prestaciones sociales que perciben las familias. A esto se le descuentan los impuestos que tienen asociados para determinar finalmente el dinero que les queda disponible a las personas.

El último resultado anunciado por la OCDE, que correspondía a los últimos tres meses de 2024, los ingresos reales por habitante en Chile se habían reducido un 2,27%.

Los resultados del G7

En el primer trimestre de 2025, el indicador tuvo una tendencia al alza en la mayor parte de los países del G7, particularmente en Italia (1%) y en menor medida en Estados Unidos (0,5%), en este último caso por el alza de las remuneraciones de los asalariados y algunas mayores prestaciones sociales públicas, que compensaron la baja del PIB por habitante (-0,3%).

En la otra vereda, países que registraron descensos en los ingresos reales per cápita fueron Reino Unido (-1,3%), Alemania (-0,4%) y España (-0,2%).

Sin embargo, el país miembro de la OCDE que tuvo el mayor descalabro en su primer trimestre fue Portugal con un retroceso del 4,5%. La razón sería un incremento de los impuestos que se sumaron a una disminución del PIB por habitante.