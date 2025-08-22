Récord de 8.400 créditos hipotecarios aprobados tras subsidios a las tasas de interés

En paralelo, unas 5.900 operaciones permanecen en evaluación, mientras que solo el 4,2% de las solicitudes han sido rechazadas,

El subsidio a la tasa de interés para la compra de viviendas nuevas continúa mostrando un fuerte dinamismo en el mercado inmobiliario. A nueve semanas de su implementación, los bancos adheridos han recibido cerca de 15.000 solicitudes de créditos hipotecarios, de las cuales 8.421 ya fueron aprobadas, por un monto equivalente a US$ 898 millones.

En paralelo, unas 5.900 operaciones permanecen en evaluación, mientras que solo el 4,2% de las solicitudes han sido rechazadas, lo que convierte a esta medida en el programa con mayor tasa de aceptación, incluso por sobre iniciativas como FOGAPE y FOGAES.

Según datos de la Asociación de Bancos (ABIF), el 69% de las solicitudes de créditos hipotecarios aprobadas corresponden a viviendas de hasta 3.000 UF. Dentro de ese rango, más de 2.100 operaciones están asociadas a familias que también acceden al subsidio habitacional del Minvu (DS15). El 31% restante se concentra en propiedades entre 3.000 y 4.000 UF.

“Los resultados muestran que este subsidio está cumpliendo su objetivo: apoyar a las familias en el camino hacia la casa propia y fortalecer al sector inmobiliario. Como banca, seguiremos comprometidos en impulsar soluciones que generen valor para las personas y para el país”, señaló Luis Opazo, gerente general de la ABIF, quien recordó que no se requieren trámites adicionales por parte de los clientes, ya que son los bancos quienes gestionan el beneficio.

El programa considera una rebaja de 60 puntos base en la tasa de interés para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, junto con una garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales (FOGAES), que cubre hasta el 50% del saldo insoluto durante la primera mitad del crédito.

Con 50.000 cupos disponibles y vigencia de hasta 24 meses —o hasta agotar los beneficios—, la banca llamó a informarse, cotizar y evaluar esta oportunidad, que podría marcar el paso definitivo para que miles de familias dejen el arriendo y accedan a su primera vivienda.