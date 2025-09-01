Campamentos en Chile: más de 6 mil hectáreas con deudas por 1.770 millones en contribuciones

En la Región Metropolitana, la mayor cantidad de suelo en campamentos la registra Lampa, con 2.686 hectáreas, equivalentes al 19,9% de su territorio, seguida de Puente Alto (15,3%), Colina (15%), Cerrillos (14,8%) y Maipú (8,9%).

En julio pasado, la Comisión Experta Asesora Presidencial para la actualización de la Medición de la Pobreza en Chile presentó conclusiones que golpearon. Propuso nuevas maneras de analizar la situación de las familias en Chile y se reveló que, bajo su esquema, el 22% de los chilenos sería pobre.

De la mano de estas preocupantes cifras, la situación de la vivienda también preocupa. El déficit llegaría a cerca de 1 millón de familias, un escenario en el que varios miles de personas viven en tomas y campamentos de manera irregular, siendo esta la alternativa que pueden financiar.

Un informe de GPS Property, con datos de todo Chile revisados por EL DÍNAMO, indica que en el país existen 6.480 campamentos y 81.386 hogares que viven en terrenos de manera irregular. Esto significa que los terrenos pertenecen a terceros y no pueden ser utilizados de manera regular.

La Región de Valparaíso, reconocida por albergar el campamento más grande de Chile, Manuel Bustos, cuenta con 2.114 hectáreas de tomas irregulares que se han convertido en 21.857 hogares. De este total, las localidades de Viña del Mar (8.550 hectáreas), Valparaíso (3.764 hectáreas), San Antonio (3.557 ha), Cartagena (2.153 ha) y Quilpué (1.034 ha) son las comunas con mayor cantidad de metros cuadrados ocupados irregularmente.

La deuda pendiente

En la Región Metropolitana, la mayor cantidad de suelo en campamentos la registra Lampa, con 2.686 hectáreas, equivalentes al 19,9% de su territorio, seguida de Puente Alto (15,3%), Colina (15%), Cerrillos (14,8%) y Maipú (8,9%).

Las comunas de Cerrillos, Colina, Lampa, Maipú, Puente Alto, Talagante y Tiltil concentran un 78% de la superficie de campamentos en la RM, con 515 hectáreas y 10.579 hogares. Dentro de estas comunas, existen 77 campamentos, de los cuales 24 tienen asociado un pago de contribuciones (por ser de privados), lo que en términos anuales alcanza los 620 millones de pesos.

Adicionalmente, estas propiedades acumulan una deuda en contribuciones de 1.770 millones de pesos, atribuible a la gran mayoría de los terrenos “tomados” que han dejado de pagar este impuesto territorial. Y si bien existe una deuda significativa, hay un grupo de propietarios que mantiene el pago de los tributos, equivalente a unos 35 millones anuales.

Entre las conclusiones del informe: