Centro del Vino Concha y Toro celebra Día de la Madre con experiencias únicas, descuentos exclusivos y sorpresas especiales

Quienes deseen vivir la exclusiva Experiencia Cellar Collection este Día de la Madre, podrá acceder a un 20% de descuento, así como a distintas sorpresas durante su visita por el lugar.

Para sorprender a mamá con un día memorable, Concha y Toro invita a vivir la exclusiva Experiencia Cellar Collection, un panorama imperdible que permite recorrer los nuevos espacios del Centro del Vino en Pirque y a disfrutar de una degustación exclusiva de los mejores vinos, todo en un entorno único que invita a celebrar y compartir.

Para quienes quieran vivir la experiencia Visita Guiada Premium + Tasting Cellar Collection el próximo domingo 10 de mayo, el Centro del Vino ofrece un 20% de descuento utilizando el código CELLARSMADRE al momento de reservar a través del sitio web enoturismo.conchaytoro.com.

Adicionalmente, quienes visiten el Centro del Vino ese día podrán disfrutar de una degustación del espumante Broccato en la emblemática zona patrimonial y enogastronómica Plaza Concha y Toro, así como acceder a regalos especiales pensados exclusivamente para las madres en la Tienda Concha y Toro ubicada en Pirque.

Con esta iniciativa, Concha y Toro busca ofrecer una celebración significativa y memorable, invitando a las familias a homenajear a las madres con una experiencia que combina tradición, innovación y hospitalidad en uno de los destinos enoturísticos más destacados del país.

Por su parte, Viña Amelia también se suma a la celebración invitando a participar en un concurso en redes sociales, donde los participantes podrán ganar dos entradas dobles para esta exclusiva experiencia. Para participar, solo es necesario visitar las cuentas de Instagram @ameliawinery y @conchaytorocentrodelvino y seguir las instrucciones.

Centro del Vino Concha y Toro

El Centro del Vino Concha y Toro, ubicado en Pirque, a las afueras de Santiago, se posiciona como un destino enoturístico de clase mundial que sitúa a Chile a la vanguardia del turismo del vino. Este proyecto se desarrolló en el contexto del 140 aniversario de Viña Concha y Toro y fue concebido como una experiencia inmersiva enfocada en poner en valor el patrimonio vitivinícola del país, a través de un relato contemporáneo que combina historia, innovación y emoción.

Con más de 12.000 m², el recorrido se despliega en seis zonas temáticas que integran degustaciones, experiencias museográficas y sensoriales, cultura y arte chilenos, gastronomía y espacios patrimoniales, incluyendo bodegas históricas y la emblemática leyenda de Casillero del Diablo.

Su propuesta ha sido reconocida tanto por su innovación como por su compromiso con la sustentabilidad: cuenta con la certificación Preferred by Nature desde 2022 y, en 2024, su experiencia nocturna Casillero del Diablo fue distinguida como la mejor experiencia enoturística de Chile. En 2025, asimismo, el Centro del Vino fue reconocido en los Premios Chile Diseño con el proyecto “El Origen de una Leyenda”, recibiendo el primer lugar en la categoría Diseño de Ambientes y Espacios | Exhibiciones y Museografía.

Este año, a su vez, este lugar fue nominado en la categoría “South America’s Leading Tourism Winery 2026” de los World Travel Awards 2026, uno de los reconocimientos más relevantes de la industria global de viajes y turismo.