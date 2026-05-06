“Es genial”: Gabinete sale en bloque a defender megarreforma tras desfavorable informe de CFA

Claudio Alvarado sentenció que con la aplicación de la megarreforma “a mediano y largo plazo la economía va a recuperar su energía y va a recuperar el empleo”.

AGENCIA UNO

El desfavorable informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre la megarreforma que pretende impulsar el Gobierno de José Antonio Kast, en el cual apuntaba a un déficit fiscal más allá de 2031, entre otras conclusiones, hizo que el Gabinete saliera en bloque a defender su proyecto estrella.

El primero en hacerlo fue Martín Arrau, ministro de Obras Públicas, quien en conversación con radio Cooperativa como “genial”, aseverando que su objetivo principal “es que haya más crecimiento y más empleo, y eso lo busca con diferentes herramientas”.

Entre las herramientas nombradas por Arrau estaba la reducción del impuesto corporativo y el crédito al empleo, medidas cuestionadas por el CFA y diversos economistas.

“Eso es lo que busca este proyecto de manera bien genial, que es bien potente porque toca muchas leyes y da señales y estímulos en muchos cuerpos legales”, declaró Arrau.

Consultado sobre el déficit fiscal que provocaría la megarreforma, como advirtió el CFA, el titular del MOP comparó la situación con un hogar: “Es lo mismo que pasaría en cualquier economía doméstica en la casa: cuando yo tengo que hacer un ahorro, al principio cuesta, tengo que hacer sacrificio, pero después lo balanceo”.

Una mirada similar planteó el ministro de Interior, Claudio Alvarado, quien esta vez defendió la propuesta desde el Congreso Nacional, apuntando que lo expresado por el Consejo Fiscal Autónomo “es parte del proceso legislativo y de la discusión tanto en Comisión de Hacienda como en el Congreso en general”.

“Aquí lo que el gobierno ha propuesto es una iniciativa que tiene como objetivo final generar y reestructurar las bases de la economía para que vuelva a crecer a una tasa del 4% y el desempleo, que es un flagelo que nos afecta durante muchos años, vuelva a caer. Aquí se cambia una filosofía“, declaró el secretario de Estado.

Alvarado sentenció que con la aplicación de la megarreforma “a mediano y largo plazo la economía va a recuperar su energía y va a recuperar el empleo”.